Zangeres Lisa Ké uit Arnhem wint Europese prijs

Ké: 'Het is in de muziekwereld een gerenommeerde prijs. Vergelijk het met het songfestival, je kunt liedjes inzenden. Er zijn vier categorieën. Het is een heel open lied, heel sferisch. En ik won in de categorie Open, waar alles ingestuurd mag worden".

De Arnhemse had nooit verwacht dat ze zou winnen. 'Het is wel bijzonder dat Windvlaag won, want het is in het Nederlands. De jury zei dat ze meteen door het lied werd meegenomen.'

Door de coronacrisis was de uitreiking niet voor een groot publiek. 'Normaal gesproken is de prijsuitreiking op muziekbeurs de Muzikmesse in Frankfurt. Nu was het online', vertelt Ké.

'Het belangrijkste voor mij is dat het muziekbedrijf Songzz Media het nummer gaat wegzetten op de juiste plekken. Ze hebben een belangrijke vinger in de pap bij platenmaatschappijen. Zelf hoop ik hoop dat Windvlaag in een Nederlandse film terecht komt. Maar als iemand in Korea er iets mee wil doen, dan mag dat ook!'

Windvlaag staat op het album Hide & Seek, dat Lisa Ké een jaar geleden uitbracht met Jaap Berends.