Mini-kunstwerkjes bieden troost: 'Je wil graag wat voor een ander doen'

In de gemeente wordt hard gewerkt aan de mini-kunstwerkjes die straks op de post gaan. Verschillende kunstenaars werken er belangeloos aan mee. Het project 'Kunstpost' is bedacht door Daphne van Beuningen.

'Het idee is om in plaats van een kaartje een kunstwerkje te sturen', legt de kunstenares uit. 'Mensen zijn eenzaam of hebben het moeilijk. Ik dacht dat is een blijvend iets, waardoor je als kunstenaar en als kunstgemeente het verschil kan maken', legt Van Beuningen uit.

Bekijk de video. De tekst gat eronder verder.

'Kunst doet iets met mensen'

De Kunspost wordt over de hele wereld verstuurd. Daphne heeft een klein bedrag gekregen van de Nunspeetse Rotary. Daarmee kan ze de verzendkosten betalen. De kunstenaars zelf verdienen er niets aan.

Collega-kunstenares Nella Karreman vindt dat geen probleem. 'Ik maak een kunstwerk als bemoediging voor iemand die iemand verloren heeft', vertelt ze. 'Ik maak een soort familie of een groep mensen en in de lucht een heel kleine engel. Ik vind dat wel mooi om dat uit te beelden, want het was voor heel veel families ook heftig om opeens zo maar iemand opeens te verliezen. Kunst doet iets met mensen. En dat helpt dan hopelijk een beetje in de verwerking.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Mini-kunstwerkjes in Nunspeet bieden troost. Foto: Omroep Gelderland

Inwoners van Nunspeet kunnen contact opnemen als ze iemand een kunstwerkje willen sturen. Daphne hoopt dat als het een succes is, dat er meer Kunstpost verstuurd gaat worden. 'Het is nu coronatijd, maar we zijn er nog lang niet. Het is nu allemaal wel wat soepeler, maar we zijn er nog niet. Maar je wil graag wat voor een ander doen en dat is de inzet. Ik hoop dus dat er veel aanvragen komen '