'Ik lig er wakker van', vieringen in kerk Lievelde verboden na optreden

De inwoners van Lievelde werden deze week op de hoogte gesteld van het besluit door een brief vanuit de kerk. 'Dat is een ontgoocheling voor iedereen. De optredens waren een mooi initiatief dat nu een zware deken van sancties over zich heen krijgt', zo zegt buurtbewoonster Cintha Rooks.

De tekst gaat verder na de video:

In het kerk traden afgelopen zaterdag de band The Sjefs en dj Pim Pam Pompen op. Dit als alternatief voor de kermis in Lievelde die dit jaar niet door kon gaan vanwege het coronavirus. 'En die optredens waren heel enthousiast en professioneel was opgesteld', stelt Rooks.

Bekijk het optreden van Pim Pam Pompen. De tekst gaat daaronder verder.

'Strenge maatregel begrijp ik niet'

Maar pastoor Herman de Jong vond dit niet kunnen en stelt dat de kerk door de optredens ontheiligd is. Dat betekent dat er geen vieringen meer mogen plaatsvinden in de kerk. De pastoor heeft de hosties al meegenomen. En dat zagen ze in Lievelde niet aankomen.

'Zo'n strenge maatregel begrijp ik echt niet. Als ze nou hadden gezegd: je hebt iets gedaan wat niet kan, of je krijgt een berisping. Daar kun je mee leven, maar dit heeft gevolgen voor het hele dorp. Daar lig ik van wakker, absoluut', zo baalt Onstenk.

Zie ook: Pastoor haalt hosties uit de kerk Lievelde na ontheiliging door optreden