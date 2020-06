Een elektrische auto of fiets huren met een app

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Via de app kan de gebruiker ook zien of het zonnedak-laadplein voldoende stroom heeft opgeslagen. Vraag en aanbod van elektriciteit worden zo op elkaar afgestemd. Ook kan stroom uit de auto teruggegeven worden via de laadpalen aan het elektriciteitsnet, en verdient de gebruiker aan de terug geleverde stroom.

Arjen Schamhart is projectleider van het plein. Volgens hem heeft dit systeem een groot voordeel ten opzichte van andere laadpalen: 'Bij duurzame energie is er het probleem dat er veel energie is als de zon schijnt, of als de wind waait. Als de zon niet schijnt of de wind niet waait, is er geen of weinig energie. En dat geeft onbalans op het net. Dit systeem moet zorgen dat er meer balans op het energienet komt, zodat de zon- en windenergie wordt opgeslagen als de zon niet schijnt of de wind niet waait.'

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het zonnedak-laadplein geopend door haar elektrische dienstauto op te laden. De komende tijd komen er zo'n 45 laadpleinen in ons land.

Elektrisch in Nijmegen

Op dezelfde dag is in Nijmegen begonnen met het eHUB-project. Dat is een speciale plek waar elektrische fietsen, -bakfiets of -auto gehuurd kunnen worden. Dat wordt binnenkort mogelijk op 10 plekken in Nijmegen en 3 in Arnhem. De eHUB moet het elektrisch vervoer in de stad stimuleren. Via de eHUB kan iedereen voor een ritje naar de stad, de winkel of het werk een elektrische fiets huren. Het huren van de elektrische voertuigen kan via een app.

Door het huren van de elektrische voertuigen wordt minder gebruik gemaakt van de auto voor korte ritten en worden de steden een stuk duurzamer. De gemeente Nijmegen wil zo uiteindelijk minder CO2-uitstoot in de stad.

Verslaggever Martijn de Graaf in Culemborg.