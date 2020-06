Susan en Bernard hopen op Nederlandse gasten nu het code geel is

Nietsvermoedend begonnen ze aan het einde van de winter met hun nieuwe leven. Susan en Bernard Boone uit Nunspeet gooiden het roer om en begonnen een pension in Duitsland. Maar toen het stel net een week de deuren had geopend, moesten ze dicht vanwege de coronamaatregelen. Inmiddels zijn ze weer open, maar Nederlanders zijn er nog niet geweest.

Maandag ging het reisadvies voor onder meer Duitsland van code oranje naar geel. Dat betekent dat vakantiereizen mogelijk zijn, maar dat er nog wel risico's aan verbonden zijn.

Susan en Bernard hopen dat niet al hun landgenoten vakantie in eigen land gaan vieren. 'Vanaf Nunspeet is het maar vier uurtjes rijden naar Wildemann, en dan zit je in een soort klein Tirol', verkoopt Susan de locatie waar ze met haar man neerstreek. 'We waren een weekje open en toen moesten we alweer dicht', zegt ze. 'Dat was heel erg jammer'.

Toen in Duitsland de versoepelingen ingingen, konden ze weer naar de toekomst kijken. 'We ontvangen nu Duitse gasten, en die zijn erg tevreden, dus dat geeft ons wel een heel fijn gevoel. Want het is toch nieuw voor ons.'

Nederlanders terughoudend

Toen ze hier begin dit jaar naartoe kwamen, hadden ze ook gehoopt op veel Nederlandse gasten. 'Maar iedereen is nu toch een beetje terughoudend', vreest Susan. 'We komen wel op gang, maar het blijft een moeilijke tijd.' Tot nu toe hebben ze een paar boekingen van Nederlanders binnen. 'De tijd zal het leren, wij gaan in ieder geval met goede moed door.'

Luister naar een gesprek met Susan op Radio Gelderland: