Gemeente Oude IJsselstreek treedt uit gemeenschappelijke sociale dienst

Een verkenningsteam heeft de afgelopen weken alle partijen binnen Laborijn bij elkaar gebracht, waardoor er een akkoord is bereikt over de uittreding van Oude IJsselstreek uit de gezamenlijke sociale dienst. De gemeente betaalt een uittreedsom en moet ervoor zorgen dat overbodig geworden personeel zoveel mogelijk in dienst wordt genomen.

'We zijn tot elkaar gekomen en zijn blij met de uitkomsten die er nu liggen', zegt wethouder Ben Hiddinga. De gemeente moet vijf miljoen euro betalen voor uittreding. Daar gaat 1,4 miljoen euro vanaf gaat omdat SW-medewerkers hun vaste werkplek houden en in dienst komen van Oude IJsselstreek.

Bekijk hier de video (tekst gaat daaronder verder):

Als gevolg van de uittreding worden 6,9 formatieplekken overbodig. Deze medewerkers komen zoveel mogelijk in dienst bij Oude IJsselstreek. De schade die door Oude IJsselstreek vergoed moet worden, kan hierdoor nog eens ruim een miljoen euro lager uitvallen.

'Pittige gesprekken'

Onder leiding van manager Jeroen Spruit van Laborijn zijn er de afgelopen weken gesprekken gevoerd tussen alle partijen. 'Het waren soms pittige gesprekken, waarbij het geven en nemen was', zegt Spruit.

Jorik Huizinga, voorzitter van het algemeen bestuur, is blij dat het niet is uitgelopen op een lang juridisch traject. 'We zaten in een patstelling, maar we hebben in de gesprekken juist naar de overeenkomsten gekeken en waar we de verschillen kunnen overbruggen', zegt Huizinga.

Behoud van SW-medewerkers

Het besluit is goed nieuws voor de SW-medewerkers van Laborijn. Zij behouden hun huidige werkplekken en blijven ook de begeleiding houden, zoals ze dat gewend zijn. 'Het is altijd onze doelstelling geweest om rust te houden voor deze doelgroep', zegt Hiddinga. 'Het is een speciale doelgroep met een bepaalde werkkring en begeleiding. Als je dat allemaal zou veranderen, dan is dat niet bevorderlijk. We hebben dat nu weten te voorkomen met deze deal.'

Rust binnen de organisatie

Het akkoord over de uittreding van Oude IJsselstreek komt een jaar nadat de gemeente te kennen gaf uit de organisatie te willen stappen. Huizinga is ervan overtuigd dat er nu een stuk rust komt binnen Laborijn. 'We willen het goede doen voor onze inwoners. Dat is de weg die we samen inzetten en ik denk dat de rust voor alle betrokkenen binnen Laborijn op die manier gegarandeerd is.'

Nu er een uittredingsvoorstel en dienstverleningsovereenkomst op tafel ligt, wordt het proces vervolgd in de colleges van Aalten, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. Huizinga: 'Zij gaan in de komende weken een besluit nemen en dan is alles definitief.'