Grote zorgen om tekorten zwembad Nijkerk

Het zwembad in Nijkerk zit financieel in zwaar weer. Daarom wil de exploitant, Optipsport, fors minder gaan betalen aan de gemeente en de huren van de verenigingen die het bad huren verhogen. Leden van de gemeenteraad balen van de tekorten en de zwemvereniging denkt dat een prijsverhoging hun de kop gaat kosten.

In 2018 werd het Jaap van der Krol Bad geopend, tot verdriet van veel Nijkerkers die zeer gehecht waren aan Bad Bloemendal, dat 40 jaar dienst deed. Optisport won de aanbesteding voor de exploitatie van het nieuwe bad, maar zegt toch niet uit te kunnen met het bedrag. In 2019 gaven ze een verlies 573.000 euro op aan de belastingdienst. Eigenlijk zou het volgens Optisport logisch zijn dat de gemeente het zwembad hen betaald, in plaats van andersom.

'Anders gaat u de markt maar op'

Een valse start met een manager, te weinig kinderen op zwemles en minder inkomsten uit de horeca dan verwacht, zijn volgens exploitant Optisport reden om per jaar minder 127.000 euro te gaan betalen, het totaal komt dan op ruim 250.000 euro.

Volgens de exploitant is dat nog steeds een fors bedrag, directeur Erwin van Iersel geeft aan dat het uitzonderlijk is dat de exploitant zo'n fors bedrag betaald, zelfs die 250.000 euro vindt hij veel. 'Als u het uzelf lastig wil maken, ga dan de markt op en vraag andere partijen of zij de exploitatie willen doen.'

De aanbiedingen zullen duurder zijn. Irene Moes van Pro 21 zegt enigszins ongemakkelijk te worden van de toon woorden van de heer Van Iersel: 'Als de exploitant minder gaat betalen, kost dat de inwoners geld.'

Wethouder van Sport Nadya Aboyaakoub-Akkouh zegt dat ze denkt op één lijn te liggen met de raad. Zij stelt hen voor om akkoord te gaan met de verlaging en zegt ze de financiële onderbouwing in vertrouwen in te zien: 'Wij zijn echt niet blij met wat er op ons afgekomen is, maar in het belang van de inwoners willen we samen de schouders eronder zetten en dit voorstel doen.'

Verenigingen balen

Zwem- en Waterpolovereniging baalt van de samenwerking met Optisport. In de vergadering zegt voorzitter Koelewijn dat er weinig overleg mogelijk is met de exploitant. Hij maakt zich zorgen voer wat voorgestelde tariefswijzigingen voor hun vereniging gaat betekenen.

De club huurt het bad 350 uur per jaar. In 2018 betaalde Flevo 41.000 euro aan huur, in 2021 wordt dat 71.000 euro. Koelewijn: 'Mochten deze tarieven niet veranderen, houdt het voor onze vereniging snel op. Dan zullen we moeten concluderen dat na bijna 90 jaar een van de oudste verenigingen van Nijkerk op moet houden te bestaan.'

