Kick Out Zwarte Piet demonstreert in Arnhem, Nijmegen en Wageningen

Kick Out Zwarte Piet demonstreert eind dit jaar in Arnhem, Nijmegen en Wageningen tegen zwarte piet. Dat heeft de actiegroep vrijdag bekend gemaakt.

De actievoerders strijden tegen zwarte piet en willen af van 'de jaarlijks terugkerende karikatuur van zwarte mensen, die stamt uit de tijd waarin de slavernij in Nederland nog niet was afgeschaft'. Daarom voert Kick Out Zwarte Piet eind dit jaar in ruim twintig plaatsen in heel Nederland.

De actie in Arnhem staat gepland op 7 november, in Nijmegen en Wageningen een week later op 14 november. De organisatie zegt een vreedzaam protest na te leven en niet uit te zijn op geweld.

Afgelopen jaar werd er ook al in Nijmegen gedemonstreerd. Tientallen actievoerders verzamelden zich toen bij de intocht van Sinterklaas.

Protesten tegen racisme

Over heel de wereld is afgelopen weken veelvuldig geprotesteerd tegen racisme. Aanleiding was de dood van George Floyd, de zwarte man die in Amerika omkwam door politiegeweld.

Bij de actie in Nijmegen werden twee mensen aangehouden.

