Een kloppend hart voor iedereen in Heerde

De coronacrisis verbiedt evenementen, zo ook de Samenloop voor Hoop die vrijdag en zaterdag zou plaatsvinden. In tal van plaatsen was het de bedoeling dat wandelaars 24 uur lang zouden lopen voor de kankerbestrijding. Ook in Heerde, het dorp dat genadeloos werd getroffen door het virus; 28 inwoners overleden.

De organisatie van Samenloop voor Hoop in Heerde wilde iets doen voor inwoners die een dierbare verloren aan Covid-19. Het werd een video van een kloppend hart, gevormd door mensen die twee fakkels vasthouden. Ze zijn gefilmd met een drone en vanaf de grond.

'Dit kloppend hart is een teken van medeleven aan alle nabestaanden van mensen die zijn overleden aan corona, aan kanker, of welke ziekte of op welke wijze dan ook. Maar is ook een bemoediging voor mensen die leven met of na een ziekte en voor kwetsbare en eenzame mensen', zegt mede-organisator Ditty Jagersma in de video.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

In Heerde hadden zich 34 wandelteams opgeheven en ruim 400 lopers. Deze Samenloop voor Hoop zou, na die in 2012 en 2016, de derde zijn. de laatste keer haalde het dorp meer dan 120.000 euro op voor KWF Kankerbestrijding.

Jagersma, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Heerde, kwam met het idee dat door Thale Westebring werd uitgewerkt. Maaike de Glee filmde het hart vanaf de grond en monteerde deze video.

De video is volgens Jagersma 'een waardering voor alle zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Wat een veerkrachtige mensen.'

Burgemeester geraakt door boodschap

In een reactie zegt de burgemeester van Heerde onder de indruk te zijn. Jacqueline Koops werd zelf ziek door corona. Eerder verloor ze haar partner aan kanker. 'Het kloppend hart in het filmpje van de Samenloop voor Hoop is een prachtig symbool', zegt Koops.

'Wat geweldig, dat nu de samenloop zelf niet door kan gaan vanwege het coronavirus, de organisatie in Heerde zo’n mooie manier heeft gevonden om toch steun te bieden aan iedereen die te maken heeft of heeft gehad met kanker. Die verschrikkelijke ziekte die, zoals ik uit eigen ervaring weet, de levens van vele mensen overhoop gooit en nog altijd veel te veel slachtoffers maakt.'

Daar blijft het niet bij. 'Wat ik ook mooi vind', gaat Koops verder, 'is dat de organisatie met dit filmpje ook de coronaslachtoffers een hart onder de riem steekt. Hoewel de gemeente Heerde de laatste weken gelukkig nauwelijks nieuwe gevallen kent, zijn we toch hard door dit virus getroffen. Ook voor hén is het kloppend hart in het filmpje bedoeld.'

Tot slot beschouwt ze het filmpje als 'een eerbetoon aan alle zorgmedewerkers die zich de afgelopen tijd zo hard hebben ingezet. Ik wil de organisatie dan ook hartelijk danken voor het initiatief om dit mooie filmpje te maken en sta volledig achter de boodschap. Samen zijn we sterk, Samen zijn wij Heerde.'

