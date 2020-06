Warm welkom voor boom van Anne Frank in Aalten

Op de geboortedag van Anne Frank is in Aalten de Anne Frank Vrijheidsboom welkom geheten. Deze boom is dit voorjaar geplant in het plantsoentje naast het station.

De Anne Frank Vrijheidsboom is een initiatief van het Nationaal Onderduikmuseum. De boom in Aalten is één van de nazaten van de oude kastanjeboom die in de tuin van het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam stond.

Kastanjes verzameld

Die boom bezweek in augustus 2010. Vanuit het Achterhuis, waar Anne Frank van juli 1942 tot augustus 1944 met haar familie ondergedoken zat, keek ze er precies op uit. Anne schreef drie keer over de boom in haar dagboek. De laatste keer was op 13 mei 1944. 'Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar.' De witte kastanjeboom was een symbool van hoop voor Anne Frank.

In 2010 verzamelden vrijwilligers de kastanjes die inmiddels zijn uitgegroeid tot flinke bomen, variërend in lengte van een tot vijf meter hoog. Eén van de nazaten is dus bij het station in Aalten geplant.

Symbool

Bij het officiële moment vrijdag was naast de Aaltense burgemeester en kinderburgemeester ook de burgemeester van het Duitse Bocholt aanwezig. De Anne Frank Vrijheidsboom staat symbool voor ontmoeting en samenleven ongeacht ras, geaardheid of geloof en geeft er aanleiding tot reflectie op vrede en vrijheid toen en nu.