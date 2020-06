Wat vind jij: ga jij dit jaar de alternatieve Vierdaagse lopen?

Geen Wedren dit jaar, duizenden mensen op en langs de route en gladiolen. Dit jaar is anders dan anders. maar voor de fervente lopers is er nu een alternatief: via een app kun je toch de Vierdaagse lopen. Of je dan de originele route loopt of een route bij jou in de buurt maakt niet uit, als je je maar aan de kilometers houdt. Wel moet je de route lopen van 21 tot en met 24 juli, de data dat de Vierdaagse zou plaatsvinden.

Natuurlijk, het zal de echte Vierdaagse niet evenaren, maar we zijn toch benieuwd: ben jij blij met deze oplossing? Doe je mee of sla je liever een jaartje over? Laat het ons weten en stem.

