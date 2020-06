LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 11 juni

donderdag 11 juni

22:30 - Vrijwilligers De Graafschap zien af van vergoeding

Vrijwilligers van De Graafschap zien af van een vergoeding in het nieuwe voetbalseizoen. Daarmee bespaart de eerstedivisieclub ongeveer 25.000 euro.



 

22:01 - Vergadering weer vroegtijdig gestopt

Het is lastig vergaderen in coronatijd met al die regels en aanpassingen. Opnieuw is de raadsvergadering van Bronckhorst vroegtijdig gestopt.

 Gemeente Bronckhorst@gem_bronckhorst Helaas is door technisch mankement voor 2e keer verg. raad voortijdig gestopt. Onze excuses. We hechten aan transparant debat & veel inwoners wilden verg. volgen omdat oa Vo Vorden op agenda stond. We zoeken naar oplossing. Zsm volgt meer info over wanneer verg. vervolgd wordt. 21:35 - 11 jun. 2020 Andere Tweets van Gemeente Bronckhorst bekijken

20:48 - Rond de tafel in Culemborg

Nu het wat langer licht is 's avonds, nemen deze kinderen in Culemborg het ervan met een spelletje 'rond de tafel'. Daarbij kun je geen anderhalve meter afstand bewaren, maar gelukkig hoeven de kinderen dat ook niet.

 

18:35 - Geen septemberfeesten in Zelhem

De Stichting Septemberfeesten Zelhem heeft een streep gezet door de geplande feestelijkheden van later dit jaar. De stichting zegt alle scenario's te hebben doorlopen, maar het coronavirus maakt het onmogelijk de septemberfeesten door te laten gaan. De organisatie geeft aan dat ze er in 2021 alsnog een groot feest van wil maken.

18:33 - Streep door evenement Wijchen Schaatst

Schaatsevenement Wijchen Schaatst gaat niet door. Het evenement stond pas gepland voor december dit jaar en januari volgend jaar, maar is nu vast afgelast. Door de coronacrisis zijn er te veel beperkingen voor de organisatie. Ook voor sponsoren bleek het lastig om het schaatsevenement financieel te ondersteunen.

Foto: RN7

17:52 - Zo gaat Elburg om met corona

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal en beleidsmedewerker Arjan Bruijnes vertellen hoe de gemeente Elburg haar binnenstad heeft ingericht volgens de coronaspelregels. Er is straatmeubilair verwijderd zodat terrassen kunnen uitbreiden en markeringen en city hosts helpen toeristen en inwoners.

 

17:15 - Blijf oppassen, zegt de Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid waarschuwt dat iedereen waakzaam moet blijven.

 Veiligheidsregio GZ@CrisisGLZ We zien dat veel mensen het steeds moeilijker vinden om zich te houden aan de 1,5 meter afstand. Maar het virus is nog niet weg. Laten we daarom voorzichtig blijven, zodat we niet weer nieuwe beperkingen krijgen. Zet 'm op allemaal! #AlleenSamen 17:13 - 11 jun. 2020 Andere Tweets van Veiligheidsregio GZ bekijken

16:19 - Circles of life

Recreëren in de gebieden van Uiterwaarde, zoals hier bij de Rijkerswoerdse Plassen ten zuiden van Arnhem, mag absoluut. Het is echter wel de bedoeling dat gasten uit hetzelfde gezin komen, en anders alleen komen. Met speciale cirkels, die op anderhalve meter afstand van elkaar zijn gemaakt, kunnen gasten goed in de gaten houden of ze wel ver genoeg van elkaar af zitten of liggen.

Foto: Omroep Gelderland

Foto: Omroep Gelderland

15:19 - Mag je een tweede keer testen na een negatieve test?

 Omroep Gelderland@OmroepGLD #Coronavraag: Als je al een keer negatief getest ben, mag je dan nog een tweede keer testen als je weer ziek wordt? Lees het antwoord van @ggdnog hier 👉 https://t.co/gDN4W5slt7 15:00 - 11 jun. 2020 Andere Tweets van Omroep Gelderland bekijken

14:02 - Geen nieuwe Gelderse coronadoden.

De afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe coronadoden gemeld. Dat betekent dat 675 inwoners van onze provincie zijn overleden aan corona. Ook zijn er geen nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er nog altijd 1506 in totaal. Landelijk gezien zijn er twee nieuwe coronadoden te betreuren en zijn er drie patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

11:55 - Arnhem bedankt het onderwijs en de opvang

 Ahmed Marcouch@ahmedmarcouch Aan alle medewerkers van onze basisscholen, BSO’s en kinderopvanglocaties, Graag willen wij u namens Arnhem bedanken voor uw geweldige werk in deze enerverende en verwarrende coronatijd. Van schoonmaker tot schooldirecteur, van concièrge tot docent 11:45 - 11 jun. 2020 Andere Tweets van Ahmed Marcouch bekijken

 Ahmed Marcouch@ahmedmarcouch en van administratief medewerker tot stagiair bent u bewonderenswaardig deskundig, collegiaal en soepel. Onvermoeibaar blijft u van dag tot dag inventief - wat een prestatie! 11:45 - 11 jun. 2020 Andere Tweets van Ahmed Marcouch bekijken

11:20 - De alternatieve Vierdaagse: De een is er blij mee, de ander vindt het onzin in deze coronatijd

Mensen kunnen dit jaar toch de Vierdaagse lopen. Op je eigen route, je eigen tempo en op een zelfgekozen afstand. Dat maakte De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) woensdag bekend. Maar of er veel gewandeld gaat worden deze zomer, is nog maar de vraag. Zo blijkt uit de reacties van wandelaars op onze Facebook-pagina.

Foto: Omroep Gelderland

11:05 - 'Het gaat gewoon niet meer', kermisexploitanten komen in actie

Waar we de beelden van grote aantallen tractoren kennen, moet je donderdag niet gek opkijken als je grote trailers met kermisattracties in colonne ziet rijden. Ze zijn op weg naar het Malieveld in Den Haag. Kermisexploitanten luiden nogmaals de noodklok. Er is nauwelijks perspectief voor ze en velen vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf. 'Het gaat gewoon niet meer. Het is tot huilens toe.'

Foto: ANP

10:51 - Warm weer, maar houd afstand

Het kwik kruipt de komende dagen richting de 30 graden. Weer om het strand op te zoeken, maar houd de anderhalvemetermaatregel in acht.

