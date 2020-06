LIVEBLOG | 'Ik wilde geen aanslag plegen', zegt verdachte Arnhemse terreurzaak

In de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam gaat de rechtszaak tegen zes mannen uit Arnhem en omgeving verder. De zaak werd afgelopen woensdag geschorst vanwege technische problemen.

Je volgt alles over de zaak in ons liveblog.

Het geluid op de publieke tribune viel weg en daar zat vanwege de coronamaatregelen onder meer de pers. Omdat de problemen niet snel op te lossen waren, werd de zaak geschorst.

De zaak is de grootste terrorismezaak in jaren. De verdachten zouden een terroristische aanslag op een festival in Nederland hebben voorbereid. Net voordat het geluid weg viel kwam advocaat Serge Weening met een document van 54 pagina's op de proppen waaruit zou blijken dat er sprake is van uitlokking. Het OM en de rechtbank werden daardoor verrast.

Onklaar gemaakte wapens

De mannen werden in 2018 bij een grote politieactie opgepakt. De politie infiltreerde in de groep en leverde onklaar gemaakte wapens. Een vakantiehuisje in Weert waar vier verdachten de wapens in handen kregen hing vol met opnameapparatuur.

Voor de behandeling zijn maar liefst elf zittingsdagen uitgetrokken. De verwachting is dat de officier van justitie op 19 juni met de strafeis komt.