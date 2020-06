Ook Arnhemse ondernemers keren zich tegen Zwarte Piet

In de week dat de Arnhemse politiek in meerderheid aangaf niet meer mee te willen werken aan een intocht met Zwarte Piet, trekken ook Arnhemse ondernemers hun steun in als Piet zwart blijft. Platform Binnenstad Arnhem (PBA) is hoofdsponsor van het evenement, maar stelt daarvoor nu een intocht zonder zwarte of bruine Pieten als voorwaarde.

Dat laat de ondernemersvereniging weten in een brief aan de organiserende stichting. 'Over één zaak hebben we al enkele jaren een verschil van mening: Zwarte Piet', stelt PBA. 'Dit figuur is niet meer van deze tijd en staat het genieten van dit feest voor velen in de weg. Helaas domineert Zwarte Piet nog te veel het beeld in Arnhem.'

'Dat vinden wij niet acceptabel.' Voor zowel het sponsorbedrag van 9000 euro als overige 'hand- en spandiensten' geldt vanaf dit jaar dat de metgezel van de Sint niet meer zwart of bruin mag zijn.

'Zowel de raad, de burgemeester als ik vinden dat de veranderingen in een hoger tempo moeten plaatsvinden', stelt PBA-voorzitter Gerard Velthuizen. 'De stichting houdt dat tempo niet bij.'

'Discussie zonder resultaat'

'Die discussie is al vier jaar een repeterende actie', vervolgt Velthuizen. 'Zonder het gewenste resultaat.' Vorig jaar heeft PBA zich volgens hem al voorgenomen er dit jaar 'tijdig en strakker' bij te zijn. 'Het toeval wil dat het onderwerp dezer dagen actueler is dan ooit, maar dat is niet erg.'

'Stichting die Blide Incomst van Sinterniclaesz' die de intocht in Arnhem organiseert, was niet bereikbaar voor commentaar.

