Groot innovatief zonnepark gaat er waarschijnlijk niet komen

Er is geen politieke meerderheid voor een zonneveld in Bennekom. Als alle gemeenteraadsleden over twee weken stemmen en bij hun huidige standpunt blijven, komt het 10-hectare grote zonnepark Nergena er niet.

Donderdagavond gaven gemeenteraadsleden hun standpunten over een innovatief zonnepark dat aan de Dijkgraaf in Bennekom gepland staat. Daarover is veel ophef geweest.

Van voor naar tegen

Afgelopen januari stemde een nipte meerderheid van de raad nog vóór het plan. Toen was een tegenstander echter afwezig. Nu zijn de plannen verder uitgewerkt en moet de raad definitief de knoop doorhakken.

Over twee weken wordt er pas gestemd, maar de stand wordt naar verwachting gelijkspel: 19 - 19.* Alle partijen blijven namelijk bij hun oorspronkelijke standpunt. Dat zou betekenen dat de stemmen gestaakt worden en er op een later moment nog een keer gestemd wordt. Als de standpunten ook dan ongewijzigd blijven, moet het zonnepark-plan definitief van tafel.

'Ordinaire investering, maar alternatief is erger'

Even leek het er overigens op dat zo'n tweede stemming niet nodig zou zijn. GemeenteBelangen Ede uitte opeens forse kritiek. Eddy Bouma sprak van 'een ordinaire investering' door het vastgoedbedrijf van de Wageningen Universiteit (WUR). Volgens hem is de instelling alleen maar uit op winst en is de grond nooit voor voedselproductie beschikbaar gesteld, terwijl de WUR juist een landbouwuniversiteit is.

'Maar het alternatief om het zonnepark niet te doen, is alleen nog erger', zegt hij. De natuur en projectontwikkelaar LC Energy, die drie jaar aan dit plan gewerkt heeft, zouden 'er bij inschieten' als het zonnepark niet door zou gaan. Dus blijft GemeenteBelangen voorstander.

'Gedegen plan met respect voor de omgeving'

Veel partijen vinden dat er een gedegen plan ligt waarbij de natuurwaarden en geschiedenis van het gebied gerespecteerd worden. De voorstanders stellen ook dat Ede vroeg of laat over moet op zonnevelden op landbouwgrond. Dan het liefst op deze manier. 'Beter dan dit wordt het echt niet', zegt Karin Bijl (PvdA).

Bovendien wordt er belangrijk onderzoek uitgevoerd. Verschillende zonnepanelen en hun effecten op het milieu worden getest en de uitkomsten gebruikt om betere zonnepanelen te maken. Ontwikkelaar LC Energy heeft inmiddels 450.000 euro aan subsidie daarvoor toegezegd gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

25 juni stemming

Naast GemeenteBelangen en de PvdA, lieten ook de ChristenUnie, VVD, GroenLinks en D66 weten voor het plan te willen stemmen. Coalitiepartij CDA blijft juist tegen het zonnepark in Bennekom. Opmerkelijk, omdat de andere coalitiepartijen het plan wél door wil zetten om de doelstellingen voor zonne-energie te halen.

25 juni stemt de gemeenteraad over het zonnepark Nergena.

* Bij deze verwachting wordt veronderstelt dat Bram van der Beek van de ChristenUnie niet meestemt. De partij is voorstander van het zonneveld, maar Van der Beek werkt bij de projectontwikkelaar en stemde daarom in januari niet mee over het plan.

