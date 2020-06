Voetbalclub krijgt twee jaar na brand een nieuwe kantine

Het heeft jaren geduurd, maar voetbalclub HRC'14 kan eindelijk aan de slag. De gemeente draagt 225.000 euro bij voor een nieuwe kantine met dorpshuisfunctie. In 2018 brandde de kantine van de club in Rossum af.

Ook de 1,25 miljoen die eerder was vrijgemaakt voor herstructurering van de velden kan na het besluit van de raad worden gebruikt. 'We hebben een gat in de lucht gesprongen', zegt voorzitter Anton van Doorn van HRC'14.

Het nieuwe voetbalcomplex komt tussen Rossum en Hurwenen in te liggen. In 2014 vond er een fusie plaats tussen de voetbalclubs uit beide dorpen. HRC'14 kan nu vooruitkijken. Van Doorn: 'De weg was lang af en toe problematisch, maar dat maakt niet meer uit. We zijn samen tot een plan gekomen, daar zijn we blij om.'

Verdere gesprekken met dorpsverenigingen

Ook de dorpsvereniging krijgt een nieuw toekomstperspectief. Hoe de kantine met dorpshuisfunctie er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. Een punt waar de raad uitvoerig over sprak.

Voor 9 juli wil de raad dat alle clubs zijn gehoord over hun voorkeuren en twijfels. Een aantal clubs zou hebben laten weten niet naar de kantine te willen verhuizen. Maar volgens de raad heeft de voetbalclub lang genoeg gewacht op het geld van de gemeente. Zij hebben er vertrouwen in dat de dorpsraad en de voetbalclubs er samen uitkomen. Beide partijen hebben een intentieverklaring ondertekend.

'Best wat reuring'

'Het heeft best wat reuring gegeven', zegt Conny Boekestijn van de dorpsraad in Hurwenen. 'Het liefst willen de inwoners een klein pand met een dorpshuisfunctie in Hurwenen.' Dat die wens nu niet in vervulling kan gaan, snapt de voorzitter. 'We moeten verder. Een voetbalclub die al zo lang wacht is ook niet goed voor de leefbaarheid. En daar zijn we voor.'

Voorwaarde is wel dat er zorgvuldig gecommuniceerd wordt met de verenigingen. Boekestijn: 'We moeten het nu goed optuigen. Hoe gaan we het praktisch invullen?'

Daarnaast lopen er gesprekken met de Protestantse kerk om te kijken of het dorp het Hurns kerkje kan overnemen voor kleinschalige bijeenkomsten, zoals stampotavonden in de kern van het dorp. De voorzitter: 'Een wens van mensen uit het dorp, maar dat is een ander proces.' De grootschalige activiteiten zullen naar de nieuwe kantine van HRC'14 worden verhuisd.

Dorpshuis de Kill gaat sluiten

Het huidige dorpshuis 'de Kill' in Hurwenen blijft voorlopig behouden, tot het nieuwe gebouw bij de voetbalvelden er staat. Wel moet er een oplossing komen voor de sleuteloverdacht. De vereniging die dorpshuis de Kill nu beheert, wil volgens de Wethouder de sleutel inleveren. Wanneer het nieuwe gebouw bij de voetbalvelden er staat zal dorpshuis de Kill sluiten.

'Nu is het onze beurt'

Van Doorn zal de aankomende tijd druk zijn met de uitvoering van de plannen. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog gebouwd gaat worden. 'We hebben al een aannemer gevonden. De offertes liggen er. We gaan bouwtekeningen maken. Volgende week hebben we al een eerste afspraak.'

Om het nieuwe clubhuis en de velden te realiseren heeft de vereniging een aantal uitdagingen: de stikstofregels en grond die te slap is voor kunstgrasvelden. 'We moeten extra grond storten. Maar dat het wat langer gaat duren nemen we op de koop toe. De beurt is nu aan ons.'

