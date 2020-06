Dode in woning Neede, bebloede man aangehouden

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De politie meldt dat een man is aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht. Het onderzoek is in volle gang. Agenten troffen de man aan na een melding, hij was bebloed. Vervolgens werd in de woning het lichaam van de vrouw - aan het begin van de avond - ontdekt.

Of de twee elkaar kenden is niet bekend. 'Daar is het echt nog te vroeg voor', aldus een woordvoerder.

De politie heeft het gebied afgezet.