Gerrit nam op zijn 21ste de koffiebranderij over: 'Toen mijn vader overleed moest ik wel'

Politieagent, brandweerman of toch koffiebrander? Het werd uiteindelijk het laatste. 'Als mijn tantes vroegen of ik het bedrijf over zou nemen, dan zei ik altijd heel wenselijk 'ja', maar eigenlijk wist ik niet zeker of ik dat wilde,' vertelt de nu 58-jarige Gerrit Hesselink van de gelijknamige koffiebranderij in Winterswijk.

Gerrit was pas 21 jaar en net uit militaire dienst toen zijn vader overleed aan longkanker. Hij nam in 1983 koffiebranderij Hesselink over, het familiebedrijf dat woensdag centraal staat in een aflevering van het televisieprogramma Fa.Milie B.V.

Gerrit is de vierde generatie koffiebrander. Dit jaar bestaat het bedrijf 135 jaar. Er zou een groot feest zijn om dit te vieren, maar vanwege corona gaat dat niet door.

Geschiedenis

Het familiebedrijf begon allemaal bij Gerrits overgrootvader J.W Hesselink, die in zijn kruidenierszaak in Winterswijk zelfgebrande koffie verkocht. In 1922 namen Gerrits opa en oom het over en richtte het bedrijf zich op koffie.

In de Tweede Wereldoorlog hadden ze het moeilijk, want voedsel werd schaars en dus werden geen koffiebonen aangeleverd en gebrand. Maar ze wisten de oorlog te overleven. In de jaren 50 nam de vader van Gerrit, Jan Hesselink, het bedrijf over. Al die tijd heeft de winkel en productie in de Meddosestraat gezeten in Winterswijk.

Zijn vader en moeder deden alles zelf. In de jaren 80 kwam daar verandering in, toen Gerrit op zijn 21ste het familiebedrijf overnam. Het bedrijf verhuisde naar het industrieterrein. Nu hebben ze 35 mensen in dienst. Begin dit jaar hebben ze een grote verbouwing achter de rug om het verder uit te breiden. Zoon Roel helpt al mee in het bedrijf. En wie weet wordt hij de vijfde generatie die het bedrijf overneemt.

Het vullen van de koffieblikken door de ouders van Gerrit: Jan en Gerda Hesselink - Foto: familiearchief

Doe mij maar een bakkie!

Koffie proeven is net als wijn proeven. 'Koffie is een natuurproduct en kan van verschillende factoren afhankelijk zijn,' vertelt Gerrit. Daarbij let hij op kleur en vochtigheid. Samen met zijn zoon Roel gaat hij in het laboratorium nieuwe koffiebonen branden om te proeven of de kwaliteit aan hun voorwaarden voldoet.

'Ik werk af en toe al mee om nieuwe koffiesoorten te branden en te kijken of ze geschikt zijn,' vertelt zoon Roel. Hij heeft daarvoor een koffiekwaliteitsopleiding gevolgd. 'Roel heeft een betere basis gekregen dan ik. Ik ben autodidact. Toen mijn vader overleed moest ik wel,' vertelt Gerrit.

De jonge zoon is met de koffie groot geworden. Op 14-jarige leeftijd hielp hij al mee koffiedozen in te pakken. Nu hij 22 jaar is wil hij kijken hoe ze op de particuliere markt kunnen gaan focussen.

Goede hoop

Gerrit heeft het bedrijf succesvol uit weten te breiden. 'Je hoopt natuurlijk altijd dat de volgende generatie met veel enthousiasme daar in wil stappen en wellicht nog verder wil uitbouwen.' Maar volgens hem lukt dat aardig. 'Ik heb goede hoop dat dat goed komt. Hij heeft een veel betere basisopleiding dan ik ooit heb gehad. Dus de fundering is naar mijn idee hartstikke goed.'

Vader en zoon Hesselink vertellen over de toekomst - foto Omroep Gelderland

Familiebedrijven

Hoe is het om met je familie samen te werken? Een bedrijf runnen met mensen die je privé ook veel ziet, niet iedereen zou dat willen. Toch zijn er in Gelderland meer dan 45.000 familiebedrijven. In het tv-programma Fa.Milie BV van Omroep Gelderland wordt onderzocht wat de dynamiek binnen dergelijke families is en hoe ze zich staande houden, ook in tijden van corona.

