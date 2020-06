Waarom duizenden vrouwen hun kind afstonden

'In Holland staat een huis, in het huis daar woont een heer, die heer die kiest een vrouw, die vrouw die kiest een kind… dit is het toonbeeld van een normale karrière. Omdat de ongehuwde moeder de eerste drie koupletten overslaat is zij afwijkend van het normale patroon.' Katholieke Hogeschool Tilburg (1975)

Terwijl de hippies hun slaapzak uitrollen in het Vondelpark en de Dolle Mina's massaal op straat demonstreren voor abortus, schrijft de Katholieke Hogeschool in Tilburg de woorden hierboven. Een tevergeefse poging om de orde te herstellen, want Nederland is in de ban van de seksuele revolutie.

In de paviljoens van de Paulastichting, een tehuis voor ongehuwde moeders in Oosterbeek, merken ze dat ook. Het aantal meisjes dat er bevalt en afstand doet van hun kind loopt drastisch terug. De 'adoptiemarkt is verstoord', concludeert de Katholieke Hogeschool. En dat terwijl het paviljoen in Oosterbeek nog geen tien jaar eerder werd gebouwd, speciaal voor de ongehuwde moeder en haar kind.

Een tehuis dat in korte tijd enorm tot bloei komt, waar ministers uit Den Haag naar afreizen met hun delegaties, en waar honderden adoptieouders vertrekken van de parkeerplaats met een pasgeboren baby van een afstandsmoeder in hun armen.

