Niet de notabelen, maar zorgmedewerkers krijgen de Hollandse Nieuwe

Met drie busjes komen lokale ondernemers de medewerkers van het ziekenhuis verrassen. Vishandelaren Dries en Peter van den Berg hebben deze ochtend maar liefst 500 haringen schoongemaakt. En voor wie niet van haring houdt, zijn er saucijzenbroodjes. Een busje is gevuld met alcoholvrij bier: 'Vis moet zwemmen', knipoogt horeca-ondernemer Gert Boonen.

'Met een haring maak je mij altijd blij'

Het initiatief komt bij Peter van den Berg vandaan. 'Normaal gesproken zouden we nu een haringparty hebben, waarbij notabelen uit de stad en onze ondernemers allemaal gezellig harinkjes zouden happen en bier zouden drinken. Dit jaar kan dat gewoon niet.' En dus dacht hij aan het St. Jansdalziekenhuis. 'We zijn trots op dit ziekenhuis in onze stad. We hebben eerder dit jaar allemaal voor ze geapplaudisseerd, maar nu willen we ze laten merken dat we ze nog steeds erg dankbaar zijn.'

De dank wordt gewaardeerd. 'Met een haring maak je mij altijd wel blij', lacht IC-verpleegkundige Edwin. 'We hebben de afgelopen tijd veel bedankjes gekregen, en dat is erg fijn. We voelen ons gesteund door onze omgeving.'