Al maanden te veel biomassa opgestapeld in Ede

Er ligt al maanden te veel biomassa opgestapeld aan Heremeijesteeg in Ede. Daardoor is er een verhoogd brandgevaar. 'Geen acuut gevaar, maar de regels worden wel overtreden', benadrukt een woordvoerder van Omgevingsdienst De Vallei.

De stapels biomassa zijn zes tot acht meter hoog in plaats van de toegestane vijf meter. Door de hogere stapels is er een grotere kans op broei waardoor brand kan ontstaan. Meer biomassa betekent daarnaast ook meer geluidsoverlast in de omgeving. Er komt namelijk meer verkeer langs om al het hout naar de opslag te brengen, zegt de omgevingsdienst.

Reactie Recom

'We willen voorkomen dat er een gevaarlijke situatie ontstaat', vertelt de woordvoerder van de omgevingsdienst aan Omroep Gelderland. Daarom wil de toezichthouder een handhavingstraject starten. 'Met als doel de overtreding te stoppen.'

Recyclingbedrijf Recom, eigenaar van het terrein aan de Heremeijesteeg, zegt zich voor zover bekend te houden aan de regels en wilde verder donderdagavond niet ingaan op het onderwerp.

Tekort, warmtebedrijf wil eigen opslaglocaties

Er is een groot tekort aan opslagruimte voor biomassa in en rond Ede. 'We hebben het gevoel dat er hier daarom veel meer ligt dan is toegestaan', zegt Robert van Rheenen, toezichtmanager bij Omgevingsdienst De Vallei tijdens een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden.

Warmtebedrijf Ede, eigenaar van drie biomassacentrales in Ede, is inmiddels bezig met een eigen opslaglocatie voor biomassa. Op dit moment wordt alle biomassa die in Ede verstookt wordt nog door andere bedrijven opgeslagen, bijvoorbeeld door Recom.

Zorg opslag in het bos

De opslaglocatie van Recom is in het buitengebied, maar er wordt ook hout opgeslagen in het bos. Henk Kohsiek (D66) uitte daar donderdagmiddag ook zorgen over. Er ligt volgens hem regelmatig biomassa opgeslagen waar damp uit komt. 'Ik zie dat daar een warmteontwikkeling ontstaat.'

De toezichthouder vertelt daar wel eens naar te willen gaan kijken, maar zegt ook dat er op dit moment geen toezicht op is omdat houtopslag in het bos niet onder de verantwoordelijkheid van de omgevingsdienst valt.

