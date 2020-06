Pastoor haalt hosties uit kerk Lievelde, na 'ontheiliging' door optreden

Er is geen enkele viering meer mogelijk in de Christus Koningkerk in Lievelde en de hosties zijn meegenomen. Pastoor Herman de Jong heeft daartoe besloten omdat hij vindt dat de kerk is ontheiligd door optredens van een band en een DJ.

Die speelden in de kerk als alternatief voor de afgelaste kermis. Afgelopen zaterdag was dat via een livestream te volgen. De pastoor van de Achterhoekse St Paulusparochie legde de kwestie voor aan kardinaal Eijk in Utrecht.

'Iets heel ergs'

'De pastoor belde me zondags op en zei: 'Er is gisteravond iets heel ergs gebeurd. Muziek in de kerk. Dat had niet gemogen'. Nee, we hebben het van tevoren niet gevraagd. Dat doen we ook niet bij een concert van de harmonie in de kerk', zegt voorzitter Agnes Onstenk van de Locatieraad Christus Koning Geloofsgemeenschap Lievelde. De locatieraad is overrompeld en zeer aangedaan.

Bij de alternatieve kermis waren er op drie locaties optredens, zonder publiek. Bij de Ekoboerderij, het Crash Museum en dus in de kerk. In die laatste traden The Sjefs en DJ Pim Pam Pompen op.

'Hippe muziek'

De locatieraad stemde in met het verzoek van het kermiscomité om de mensen een plezier te doen tijdens de coronacrisis, zo was de gedachte. Bovendien staat de kerk in het hart van Lievelde, op het Koningsplein waar normaliter de feesttent staat. Verder is de kerk een onderdeel van de lokale samenleving en is de akoestiek in de kerk geweldig.

'Het was een prachtige avond, we hebben geen negatieve klank gehoord', zegt Onstenk. 'In deze tijd moet je creatief zijn. Uiteraard zijn er regels in de kerk, maar alle afspraken die de locatieraad had meegegeven werden nageleefd. Het was hippe muziek, maar we wilden geen metal of hardcore. Ons doel was wat te betekenen voor de mensen, we vonden het een mooi gebeuren voor ons dorp.'

Beatmissen

Onstenk wijst ook op de optredens van de lokale harmonie in de kerk en op de vroegere beatmissen in de kerk. Daarom heeft de locatieraad de optredens niet voorgelegd aan pastoor De Jong, die zondagmiddag het Heilig Brood (de hosties) uit de kerk heeft gehaald en de deuren heeft gesloten.

'Het had niet gemogen en nu zitten we met de brokken', zegt Onstenk. 'We vinden het vooral jammer dat de kerkdeur uitgerekend in deze tijd dicht zit voor de ouderen en alle andere mensen. Nee, ik heb nog geen contact gehad met de pastoor, we hopen op een goede oplossing.'

Boeteritus

Pastoor De Jong wenste donderdag niet te reageren en verwees door naar de persvoorlichting van het aartsbisdom in Utrecht. 'Zulke dingen gebeuren niet vaak', antwoordt de woordvoerder van het bisdom.

Mocht er vooraf wél bij pastoor De Jong zijn aangeklopt, dan was dat volgens de woordvoerder vergeefs geweest: 'Als de locatieraad van tevoren de pastoor had verwittigd, dan had hij geen toestemming gegeven voor dit optreden. Een rooms-katholiek kerkgebouw is een heilige ruimte. De kerk is echt geen plek voor zulke optredens en het drinken van bier. Het betekent dat in deze kerk nu niet meer de liturgie gevierd kan worden.'

De kerkdeur zit op slot en er kan niet zomaar weer een kerkdienst worden gehouden, zegt de woordvoerder. Er zal eerst gezamenlijk gebeden moeten worden ter bekering van de zonden: 'Er zal eerst een boeteritus gehouden moeten worden. Die is nodig om de kerk weer geschikt te maken voor de liturgie.'