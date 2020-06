Zorgcentrum Vreedenhoff verruimt 'coronabezoek' na gemor

In Vreedenhoff wonen onder meer mensen met dementie. Ze mogen twee bezoekers ontvangen, steeds dezelfde personen. Die hoeven niet tegelijkertijd te komen, staat in een verspreide brief.

Met deze versoepelde regels smoort Innoforte gemor onder bewoners en familie in de kiem. Een kleine groep was al een petitie begonnen om ruimere bezoektijden af te dwingen.

Dat bezoek zou op de kamer van de bewoner moeten plaatsvinden, aldus een van de samenstellers van die petitie, Theo Wennekes. 'We willen desnoods met mondkapjes en handschoenen op bezoek en met de deur open, zodat gecontroleerd kan worden dat we ons aan de regels houden', zegt hij.

De zorginstelling heeft vooralsnog gekozen voor bezoekruimtes op de begane grond. Nijsen: 'Vreedenhoff is een groot pand en we hebben liever niet dat iedereen daar lukraak doorheen gaat.'

'We hebben veel geluk gehad'

Bezoek mag drie kwartier blijven. Verder blijft beeldbellen mogelijk, evenals de ontmoeting in de zogenoemde kuierbox (een gesprek waarbij personen worden gescheiden door glas) en op het terras.

Innoforte heeft vijf vestigingen in Arnhem en Velp. De corona-ellende is grotendeels aan de zorgmedewerkers en bewoners voorbijgegaan. 'Alleen in zorgcentrum Oosterwolde in Velp zijn twee bewoners besmet geraakt. Beide bewoners zijn weer opgeknapt', zegt Nijsen. 'We hebben veel geluk gehad.'