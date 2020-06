Wantrouwen in de raad: oppositie Maasdriel nog niet klaar met integriteitskwestie

Het merendeel van de politieke partijen in Maasdriel wil het niet meer hebben over een integriteitsonderzoek naar wethouder Peter de Vries. Twee van de drie oppositiepartijen zijn het daar niet mee eens.

Zij - PvdA/GroenLinks en de VVD - vertrouwen de communicatie over het onderzoek niet. De twee partijen dienen donderdagavond moties in en roepen op tot openheid én een nieuw onderzoek.

Het onderwerp staat donderdagavond niet op de agenda. Kees van Drunen van PvdA/GroenLinks sprak een oud-ambtenaar die zich kritisch uitliet over de situatie. Volgens burgemeester Van Kooten kloppen de aantekeningen van Van Drunen niet.

De kwestie

CDA-wethouder de Vries heeft een stuk grond waar hij in de toekomst een huis wil bouwen. Toen vorig jaar duidelijk werd dat het perceel niet was meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied en er zo een 'witte vlek' ontstond, werden de handelingen van de Vries onderzocht door een extern onderzoeksbureau.

Het weglaten van het perceel maakt het onduidelijk of er wel of niet gebouwd mag worden. Volgens de gemeente mag bouwen niet. Ook de onderzoekers vonden geen aanwijsbaar voordeel voor de wethouder. Zij concludeerde wel dat er beter gecommuniceerd moet worden naar de raad toe. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er een aantal cursussen die de raad en het college samen volgen.

Wethouder spreekt voor het eerst

Voor het eerst spreekt wethouder van Leeuwen zelf over de kwestie. Hij heeft het over ‘veel schade voor de gemeente Maasdriel' en erkent een fout te hebben gemaakt bij het achterhouden van de informatie voor de raad. Van Leeuwen: ‘Ik heb in 2013 de wens uitgesproken op mijn land een huis te kunnen en mogen bouwen. Ik heb voor alle duidelijkheid in al die jaren nooit een bouwvergunning aangevraagd. Gedurende mijn wethouderschap zal ik dit ok niet doen om alle schijn te vermijden.’

Voor de coalitiepartijen is de verklaring van de wethouder voldoende om de moties van de oppositiepartijen niet te steunen. Volgens grootste partij Samen Sterk Maasdriel voldoet de wethouder met zijn verklaring aan de aanbeveling van de onderzoekers om open te communiceren over de kwestie.

Naar een open cultuur

De partijen zetten een streep onder de kwestie omdat zij vooruit willen kijken. Zij zeggen te willen leren van het voorval en verder te willen met een schone lij.

De VVD is nog niet klaar met de zaak. Die partij vraagt het presidium (zonder burgemeester en Van Drunen) een raadsonderzoek te doen naar het integer handelen van zowel raadslid Van Drunen als burgemeester Van Kooten. De partij wil weten wie de waarheid spreekt.

De commissaris van de Koning, John Berends, laat desgevraagd aan Omroep Gelderland weten de ontwikkelingen in Maasdriel zorgvuldig te volgen. Ook laat hij zich regelmatig informeren. Berends: 'Maar de vergadercultuur binnen een gemeente is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de gemeente (politieke partijen en het college) zelf.'