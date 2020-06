Alie is afvalvrijwilliger: 'Mensen proberen met kortingspas container open te maken'

Veel mensen hebben het nieuwe Arnhemse afvalsysteem nog niet begrepen, stelt Alie Sijtsma woensdagavond in de gemeenteraad. Zelf ruimt ze met een groep vrijwilligers het afval in haar wijk op. De vervuiling rond de ondergrondse containers, is volgens haar nog nooit zo erg geweest. 'We maken mee dat mensen de container met een kortingspas open proberen te maken.'

Alie woont sinds 2005 in Arnhem. Ze is 'vrijwillig opruimer' voor de gemeente. Ze merkt veel onverschilligheid van de Arnhemmers. 'Letterlijk, in al zijn smerigheid.'

Met haar mede-opruimers ruimt Alie wekelijks dertig tot veertig vuilniszakken op. 'Alleen al in Malburgen. En dan is echt nog niet alles opgeruimd.' Het is volgens haar volkomen normaal geworden om alles maar van je af te gooien. 'De nieuwe norm.'

Zelf probeert ze een voorbeeld te zijn en met medeburgers in gesprek te gaan. 'Niet door boos te worden of met de vinger te wijzen, maar door om te buigen naar positiviteit en bewustwording.'

'Alsjeblieft geen festivals meer'

Het niet spelen van voetbalwedstrijden in het GelreDome en het sluiten van de McDonald's tijdens de coronacrisis scheelt volgens Alie een hoop zwerfafval. 'Alsjeblieft geen festivals meer. Want je wilt niet weten wat we dan uit de wijk moeten trekken aan vuil.'

De vervuiling rondom de ondergrondse afvalcontainers is volgens haar met het versmallen van de openingen ter voorbereiding op diftar, het betalen per afvalzak, enorm toegenomen. 'We hebben nog nooit zoveel vervuiling naast de containers gezien en meldingen moeten doen als de afgelopen acht weken.'

Er zijn mensen die begrijpen hoe het nieuwe afvalsysteem werkt en hoe ze moeten scheiden, legt Alie uit. 'Plastic, blikjes, alles apart en dan houd je een klein beetje restafval over.' Maar in Arnhem-Zuid en Malburgen begrijpt niet iedereen het, ziet zij.

'Je creëert onverschilligheid'

De link tussen wat bedacht is met diftar en het voordeel dat je daar als burger van kunt hebben, is bij heel veel mensen niet doorgedrongen, betoogt Alie. 'Je creëert op dit moment een stuk onverschilligheid: sodemieter op, zoek het maar uit. Of er wordt nog eens nagetrapt, waardoor de helft er uitvalt.'

'Rechtstreeks de prullenbak in'

Hoe zou de afvalcommunicatie richting de inwoners dan wel verbeterd kunnen worden, wil Daniël Becker (ChristenUnie) weten. 'Briefjes worden vaak gezien als reclame', weet Alie. 'Die gaan rechtstreeks de prullenbak in.' Wat we missen in de wijk is gewoon meer prullenbakken op essentiële plekken die ook voldoende worden geleegd, stelt zij. 'De gemeente moet laten zien: wij steunen jullie en doen er ook alles aan.'

