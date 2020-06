Montferland maakt werk van gasvrije woningen

De gemeente Montferland wil van het aardgas af. Het uitwerken van een plan is inmiddels gestart. Komend jaar wil de gemeente in kaart hebben hoe ze per wijk en kern van het gas afkunnen.

'Na het plan waar windmolens en zonneparken gaan komen, gaan we nu aan de slag met het omvormen van huizen voor de toekomst', zegt wethouder Oscar van Leeuwen. Er wordt begonnen met het bepalen van de volgorde en het tijdpad waarop wijken van het aardgas af gaan. 'We gaan nu eerst de technische gegevens in kaart brengen', zegt van Leeuwen. 'Je kunt niet overal warmte onttrekken uit de grond of gaan werken met een warmtepomp. Daar is maatwerk voor nodig.'

Meerjarenplan

Volgens Van Leeuwen gaat het in de praktijk nog heel wat jaren duren, voordat iedereen van het gas af is: 'Het is één van de grootste transities waar de gemeente de komende jaren mee te maken krijgt, waarbij we bij iedereen achter de voordeur moeten. Dit duurt acht tot tien jaar per wijk. Het is ‘a hell of a job’, zoals ze dat zeggen.'

Op dit moment loopt er al een pilot in de Bloemenbuurt in Didam waar ruim tweehonderd woningen, die worden gerenoveerd, aardgasvrij worden gemaakt. 'Renovatie is daar een prachtige kans en een logisch moment om op deze transitie aan te haken', zegt Van Leeuwen. 'Voor andere wijken moeten we daarvoor nog op zoek.'

Bewoners betrekken bij de uitvoer

Inwoners uit de gemeente Montferland zullen in een zogenoemd participatietraject bij de uitvoering worden betrokken. 'We zitten te denken aan gebiedssessies', zegt Van Leeuwen doelend op informatieavonden per kern of wijk. 'Eerst zullen we de komende maanden moeten besteden aan de voorbereiding.' De gemeenteraad buigt zich eind oktober over de startnotitie die dan klaar moet zijn.