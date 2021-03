Begint u ook een Bed&Breakfast voor bijen?

Dankzij de bijen kan heel veel van ons voedsel groeien. Veel planten krijgen pas een vrucht nadat insecten het stuifmeel van de een naar de andere plant heeft overgebracht. Denk daarbij aan de courgetteplant of een appelboom maar ook veel van de mooie bloemen in onze tuin.

De Bijenstichting in Vorden zet zich al meer dan tien jaar in om de bij een goed leven te geven. Dit doen zij door onder andere workshops te geven en ervoor te zorgen dat schadelijke bestrijdingsmiddelen worden verboden.

De Bijenstichting is een kleine stichting en daarom zijn ze voor veel activiteiten afhankelijk van vrijwilligers. En de stichting is nog op zoek naar helpende handen zoals bij het geven van workshops of om hun sociale media kanalen up to date te houden.

Maar u kunt de bij ook al helpen door in uw eigen tuin een plekje te bieden voor bijen. Begin dus een eigen Bed&Breakfast voor bijen.

Veel mensen hebben hun eigen tuin vol geplaatst met stenen of grind en dat zorgt ervoor dat bijen helemaal geen eten meer hebben. Een bijen Bed & breakfast is een plek waar zowel nestelgelegenheid (bed) als voedsel (breakfast) te vinden is. Dit kan in een park of natuurgebied zijn maar ook in je eigen tuin. Speciaal voor solitaire bijen is het belangrijk dat nestelgelegenheid en voedsel op korte afstand (maximaal 200 m) van elkaar te vinden zijn. Deze bijen leggen namelijk geen grote afstanden af. Dit in tegen stelling tot honingbijen die tot wel 5 km kunnen afleggen. Het verschil wordt veroorzaakt doordat honingbij in een groot volk leven van wel 30.000 werksterbijen. Hier zijn de taken verdeeld en de haalbijen hoeven niets anders te doen dan voedsel te halen. Bij de solitaire bij moet het vrouwtje alles zelfstandig doen.

Zorg er dus voor dat er genoeg planten en bloemen te vinden zijn die voor de bij aantrekkelijk zijn zoals bijvoorbeeld lipbloemen.

Maai bijvoorbeeld niet iedere week uw gazonnetje maar laat het ook eens wat langer groeien en u ziet vanzelf dat bijvoorbeeld paardenbloemen tevoorschijn komen. Om een nestelgelegenheid te creëren kan je in veel winkels speciale bijenhotels kopen, maar je kunt er natuurlijk ook zelf een maken.

