Droom van Inge komt uit, ze gaat keepen bij haar favoriete club

Het is een droom die uitkomt: Inge Tijink uit Noordijk heeft een contract gekregen bij het eerste van de dames van FC Twente. De 20-jarige keeper start 1 juli bij de club in Enschede.

Voetballen doet ze al zo lang ze zich kan herinneren. Het begon met de jongens op het schoolplein. Na een paar keer in het 'veld' koos Inge voor het doel. 'Dat keepen vond ik meteen leuker. Waarom? Ja, iedereen wil altijd scoren. Ik hou er juist van om de bal dan tegen te houden.'

In het goal

Na het schoolplein volgde VV Noordijk. Ook daar speelde Inge in een jongensteam. 'Maar ik deed niet voor ze onder hoor. Ik kon net zo hard schoppen.' Pas bij Sportclub Neede kwam ze terecht in meisjeselftal. Maar één ding veranderde al die tijd niet: Inge bleef keepen. Zo kwam ze ook terecht op de KeepersUniversity van Michel Veurink in Enschede, waar ze nog meer de kneepjes van het vak leerde.

Vorig seizoen mocht de Noordijkse al meetrainen met de dames van Twente en vervolgens werd ze één van de twee keepers in het Duitse Bocholt. Ook daar had Inge het naar haar zin en kon ze nog een seizoen blijven, maar toen de trainer van FC Twente belde twijfelde ze geen moment: 'Dit is toch mijn droom!' Als kind zat Inge regelmatig op de tribune bij de Twentse club, zowel bij het herenelftal als bij de dames. 'Het is dus helemaal bijzonder dat ik er nu zelf speel.' Inge wordt bij de club één van de drie keepers bij het eerste dameselftal.

Op de site van de Twentse voetbalclub prijkt een foto van Inge die haar handtekening zet onder het jaarcontract. De club zegt op de site blij te zijn met de komst van de 20-jarige. 'Het is mooi dat Inge bij ons getekend heeft en zich aansluit bij onze keepsters. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het dan zover. Inge heeft zich goed ontwikkeld en we hopen dat deze ontwikkeling zich doorzet.'

Met beide benen op de grond

Bovendien is het goed te combineren met haar HBO-studie in Zwolle. Inge zit er in het tweede jaar van de opleiding tot sportdocent. 'We hebben een goede sportregeling met school. Als er bijvoorbeeld tentamens zijn op dezelfde dag als dat ik een belangrijke wedstrijd moet spelen, mag ik die tentamens inhalen op een ander moment.'

Voorlopig blijft ze ook lekker bij haar ouders wonen in Noordijk. 'Ik heb het prima hier.' Met haar eigen autootje die ze heeft gekocht -na een zomer hard werken- kan ze overal naar toe: 'Naar Zwolle en dan door naar Enschede om te trainen.' In de weekenden vermaakt ze zich thuis met vrienden of familie.

Haar sterkste kant? 'Oei, daar moet ik even over nadenken...', zegt Inge bescheiden. 'Ik denk mijn inzet. Ik ga echt altijd volle bak er tegenaan.' Ook over de toekomst blijft Inge nuchter: 'De Oranjedames? Daar durf ik nog lang niet aan te denken... Eerst bij Twente maar eens flink wat ervaring opdoen.'