Deze robot moet boer Arjen het werk uit handen gaan nemen

Hij rijdt op zonnepanelen, heeft vijf armen met schoffels en is uitgerust met diverse camera's en GPS-sensoren. Zijn naam: de Robot One. De vierwieler moet ervoor zorgen dat Arjen van Buuren straks alleen maar op een knopje hoeft te drukken, als hij wil dat de robot aan het werk gaat op de akkers van Landgoed Velhorst.

Kijk hier naar beelden van de robot. De tekst gaat daaronder verder.

De eerste meters

Met spanning kijkt de natuurboer toe als de robot de eerste meters over zijn land maakt. 'Het is wel exciting!', lacht van Buuren. 'We zijn hem nu aan het afstellen, zorgen dat ie in de juiste paden rijdt en dat de schoffels op de juiste diepte en breedte staan. Een spannend momentje.' Voor de eerste proef is de robot in ieder geval geslaagd: de schoffels gaan door de grond en nemen zichtbaar onkruid mee.

Het experimenten gebeurt voor de zekerheid nog wel op een stukje oefenterrein. Als hij straks daadwerkelijk over de akkers met rode kool, sla en pompoen gaat rijden, houdt de boer zijn hart vast. 'Het meest spannende is dan niet zozeer of hij het onkruid weghaalt, maar dat ie mijn gewassen laat staan. We hebben al deze pixels handmatig geplant en daar zijn we toch zo'n aantal weken mee bezig geweest.'

Pixelfarming

Dat de gewassen met de hand zijn ingeplant heeft te maken met Pixelfarming, waarvoor van Buuren op één hectare van zijn grond dertig verschillende gewassen heeft ingezaaid. 'Segmenten van 1,5 bij 1,5 meter met één gewas, om zo de biodiversiteit te vergroten.' Met onderzoekers van de WUR (Wageningen Universiteit) onderzoekt hij welke gewassen het wel of niet naast elkaar doen en wat de opbrengst is.

De robot is gemaakt door het bedrijf achter Pixelfarming. 'Deze robot wordt expert op het gebied van gewasverzorging. Het idee is dat hij straks weet hoe bijvoorbeeld een suikerbiet eruit ziet en in actie komt als hij iets anders tegenkomt', aldus Cindy Hoetmer van Pixelfarming Robotics. Maar net als mensen moet de robot dit eerst leren. 'Daarom zoeken we ruimte om in de praktijk te oefenen, met partijen zoals Arjen, want die heeft de kennis en die kan ons helpen om de juiste dingen te programmeren.'

Robots in de landbouw

Volgens het bedrijf zijn robots de toekomst. 'Het ultieme toekomstbeeld wat wij hebben is dat de boer van de toekomst via een controlroom zijn akkers in de gaten houdt.' Zo moet de Robot One straks veel meer kunnen dan alleen schoffelen. 'Het is de bedoeling dat de volgende ontwikkeling gedaan worden rondom het poten en zaaien en daarna het oogsten van de gewassen.'

Van Buuren ziet de robots liever vandaag dan morgen op zijn erf rondrijden. 'Ten eerste moeten we naar een duurzame toekomst toe, daarnaast zal het steeds lastiger worden om arbeiders te vinden, en daarnaast wil je als boer je handen vrij hebben voor andere zaken en niet hele dagen op de trekker te zitten.'

Maar voordat hij de robots met één druk op de knop aan het werk kan zetten, moet hij nog even geduld hebben. 'Ik hoop binnen nu en vijf jaar, maar er moet nog een hoop gebeuren voordat alle modules, tools, software en data zover zijn. Voorlopig zit ik dus nog op de trekker of met de handen in de grond.'