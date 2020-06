Een alternatieve Vierdaagse: 'Kunnen we dan ook zomerfeesten houden?'

Mensen kunnen dit jaar toch de Vierdaagse lopen. Op je eigen route, je eigen tempo en op een zelfgekozen afstand. Dat maakte De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) woensdag bekend. Maar of er veel gewandeld gaat worden deze zomer, is nog maar de vraag. Zo blijkt uit de reacties van wandelaars op onze Facebook-pagina.

Wim Hofkens zegt namelijk het volgende. 'Het was verstandig om dit jaar de Vierdaagse af te gelasten in verband met het coronaviurs. Ook uit respect voor de zorg was dit een goede keuze. Ik sla dus een jaartje over. Iedereen een gezonde zomer toegewenst.'

En ook Roy van der Wee laat weten dat hij deze zomer toch niet gaat lopen. 'Helaas, ik heb mijn vakantie ingetrokken.'

Petra van den Oever laat weten dat iedereen zelf moet weten of hij of zij loopt. 'Maar gezelliger zal het er ook niet op worden, dan kun je het ook zonder inschrijven doen, want een medaille zit er niet in.'

'Dit verzacht de pijn'

Maar natuurlijk zijn er ook wandelaars die niet te stoppen zijn. Zo ook Wilma Ebben. 'Geweldig, dit ga ik zeker doen. Dat verzacht de pijn.' En ook Lia van der Steen zal niet stil blijven zitten. 'Ik loop gewoon van van start tot einde, in Nijmegen, zo als hij hoort. Ik heb niets neps nodig van de Vierdaagse.'

En Moontje Mielekamp grijpt deze mogelijkheid aan om er een familie-evenement van te maken. 'Dat doen we nu ook met onze zoon. Erg leuk om de Vierdaagse zo te doen voor een jaartje.'

Belangrijkere zaken

Tot slot denken sommigen helemaal niet aan het lopen. Er zijn voor anderen natuurlijk nog veel belangrijkere zaken. 'Kunnen we nu dan ook de alternatieve zomerfeesten houden?, zo vraagt Jo Bal.

