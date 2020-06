LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 1 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 1 juni

21:26 - Nijmeegse artsen hopen op doorbraak

Artsen van het Nijmeegse CWZ ziekenhuis hebben misschien een doorbraak te pakken in de strijd tegen corona. Ze ontdekten dat patiënten die ernstig ziek worden of zelfs overlijden, heel weinig vitamine K in hun bloed hebben. En dat is juist de vitamine die een belangrijke rol speelt in de bescherming van onze longen. Hun idee: extra vitamine K om ernstige problemen door corona vóór te zijn.

21:15 - NS: 'Reizigers goed op de hoogte'

Treinreizigers bleken maandag goed op de hoogte van de verplichting dat ze in het openbaar vervoer een mondkapje moeten dragen. Dat concludeerde de NS na de eerste dag van de nieuwe maatregel. 'Omdat het tweede pinksterdag was, waren er een stuk minder reizigers. Maar de meeste mensen die reisden, wisten dat ze een mondkapjes moesten dragen. Alleen voor de buitenlandse reizigers geldt dat niet altijd. Maar het wordt in het Nederlands en Engels op de stations omgeroepen, dus mensen weten dan alsnog dat ze een mondkapje moeten aanschaffen', aldus een woordvoerster van de NS.

De mondkapjes zijn onder meer te koop in de kiosken op de stations. De NS is zeker in deze fase nog coulant met het uitdelen van boetes. 'Het is toch allemaal nieuw en niet iedereen heeft het nog helemaal scherp.'

20:53 - Bruls: 'Complimenten aan horeca-ondernemers en klanten'

Ook de veiligheidsregio's zijn tevreden over de gang van zaken in de horeca op Tweede Pinksterdag. Dat laat de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van de gezamenlijke veiligheidsregio's, maandagavond weten".

'De opening van de horeca is eigenlijk vooral heel gezellig verlopen, er waren geen excessen. Complimenten aan de horeca-ondernemers, maar ook aan hun klanten, die de boodschap in ieder geval vandaag goed begrepen hebben', aldus Bruls.

19:47 - Burgemeester Apeldoorn: 'Voorzichtige, maar fijne start' voor terrassen

De Apeldoornse burgemeester Ton Heerts is tevreden over de eerste 'terrasdag' in zijn gemeente.

De terrassen in de stad werden goed bezocht, maar het werd nergens te druk. De horeca-ondernemers waren goed voorbereid en de bezoekers hielden zich aan de aanwijzingen van het horecapersoneel. Heerts: 'Dit is een voorzichtige, maar fijne start. De horeca had de boel goed op orde, daar geef ik ze echt een compliment voor.'

Minpunten waren er voor op straat geparkeerde fietsen, die hier en daar flink in de weg stonden. 'Die fietsen vormen nog wel een aandachtspunt', aldus Heerts.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch ziet veel blije gezichten op de terrassen in zijn stad.

 De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch ziet veel blije gezichten op de terrassen in zijn stad.

16:52 - Mag een koor niet zingen, dan neuriet het wel

Leden van de koren Musica Vocale, Oost Nederlands Kamerkoor en Poco Piu mogen al een tijd niet gezamenlijk repeteren omdat zij zo het coronavirus zouden kunnen verspreiden. Dus alles gebeurt via Zoom. Maar daar wilden ze het niet bij laten zitten. Dus zijn ze vandaag op de Waalkade in Nijmegen gaan oefenen. Met neuriën, want zingen mag niet.

 

16:35 - Geen nieuwe Gelderse coronadoden, twee ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur telde onze provincie geen nieuwe doden door het coronavirus. Dat laten cijfers van het RIVM zien. Het dodental in Gelderland staat op 669. Het aantal ziekenhuisopnames in Gelderland steeg wel, naar 1.497. Dat betekent dat er sinds zondag twee nieuwe ziekenhuisopnames in onze provincie bekend zijn geworden bij het RIVM.

16:18 - Nog 158 coronapatiënten op IC

Er liggen nog 158 coronapatiënten op de intensive care. Dat is er één minder dan zondag, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

16:16 - Steun voor rolstoeltennissers

De grandslamtoernooien en de tennisbond ITF storten bijna 300.000 euro in een noodfonds om gedupeerde rolstoeltennissers te helpen. Dit omdat er al 88 toernooien zijn geschrapt. Daardoor lopen de tennissers ook veel geld mis. Gelderland heeft met Aniek van Koot en Marjolein Buis twee rolstoeltennissers in de top.

15:48 - Airborne-museum vandaag al uitverkocht

Het Airborne-museum in Oosterbeek was vandaag al uitverkocht, op de eerste dag dat het museum weer open mocht.

 

15:39 - Het is veel te druk, meerdere recreatiegebieden afgesloten

Meerdere recreatiegebieden in onze provincie zijn maandag afgesloten, omdat het te druk was. Bij Bussloo (zie foto) ging het nog goed, maar onder andere op de Veluwe en in het Rivierengebied zijn meerdere plassen gesloten.

15:26 - Als eerst bij de kroeg?

Deze mannen waren vannacht gaan kamperen voor hun favoriete kroeg in Stokkum. We durven te wedden dat zij de eersten waren die het terras op konden.

15:30 - Zelfstandig ondernemers opgelet

 Gemeente Arnhem: Ben je zelfstandig ondernemer in Arnhem en kom je in financiële problemen door het coronavirus? Goed nieuws! De TOZO-regeling wordt verlengd met een 2e periode, 1 juni t/m 30 september 2020. Vanaf vandaag is deze aan te vragen!

15:21 - De zingende juffen uit Twello dansen de school in

 

14:22 - Mondkapje verplicht in de trein: 'Wat moet, moet, maar het zit waardeloos'

Mondkapjes zijn sinds deze maandag verplicht voor wie met de trein wil reizen. En dat levert wisselende reacties op. Een van de reizigers beseft wel degelijk het belang ervan. 'Wat moet, moet. Regels zijn regels, dus ik hou me eraan. Ik heb er alle begrip voor, want mijn vrouw werkt in de zorg. We moeten dit met z'n allen overwinnen en we moeten dus allemaal ons best ervoor doen. Maar het zit waardeloos.'

13:52 - Ook op het perron worden mondkapjes gedragen

In de trein moet je verplicht een mondkapje op, maar ook op het perron wordt het kapje goed gebruikt. Zo blijkt vandaag.

13:22 - En ook in Doesburg en Tiel stroomt het vol

In Tiel kijkt Flipje toe op een vol terras.

In Doesburg geniet men ook lekker in de zon.

13:19 - Drukte op het terras in Nijmegen

In Nijmegen, bij café Maxim, zit het terras in ieder geval goed vol.

12:07 - Kijk live mee naar hoe de terrasjes volstromen

Zomerse temperaturen en de eerste keer dat de terrassen weer open mogen. Dat zijn ongetwijfeld ingrediënten voor een massale toestroom richting de terrasjes op de Korenmarkt in Arnhem. Kijk live mee of dat ook gebeurt via onze livestream.

10:31 - Een mondkapje is een goudmijn voor verkopers

Een mondkapje is soms best duur...op de pont kost het mondkapje zelfs vier euro.

10:09 - Heb je klachten? Je kunt je laten testen

Vanaf vandaag kan iedereen met milde klachten, die mogelijk duiden op het coronavirus, zich laten testen. Daarvoor moet je wel een afspraak maken bij de GGD. Voor die afspraak kunt u bellen met het nummer: 0800-1202.

09:19 - 7-jarige fietst 100 rondjes voor NEC

De 7-jarige Yannieck heeft geld opgehaald voor NEC door 100 rondjes in Nijmegen te fietsen. Daarmee heeft hij 2500 euro opgehaald voor zijn club. Met het geld worden namelijk seizoenkaarten gekocht voor NEC-fans die het financieel moeilijk hebben. En zo wordt NEC ook weer financieel ondersteund in deze tijd.

09:16 - Mondkapje ook verplicht op veerponten

Ook op veerponten is sinds maandag een mondkapje verplicht voor personeel en passagiers. De pontjes gaan door de versoepeling van de coronamaatregelen weer varen volgens de normale dienstregeling, maar reizigers mogen alleen mee als ze een mondkapje dragen.

08:35 - Mondkapje sinds maandag verplicht in openbaar vervoer

Reizigers moeten sinds deze maandag verplicht een mondkapje dragen in het openbaar vervoer. De maatregel geldt voor de trein, bus, metro en tram. Ook op veerponten moeten mensen er een op.

07:54 - Horeca, theaters, musea en bioscopen weer open

Wie weer eens een hapje of drankje buiten de deur wil doen, kan vanaf vanmiddag weer terecht in een restaurant, café of op een terras. Ook verwelkomen musea, bioscopen en sommige theaters weer publiek.