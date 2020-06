Na Arnhem doet ook Nijmeegse politiek Zwarte Piet in de ban

Zwarte Piet verdwijnt bij de Sinterklaasviering in Nijmegen waarbij de gemeente is betrokken, zoals de intocht. De raad nam dit besluit woensdagavond. GroenLinks, de PvdA en de PvdD dienden het voorstel in om te stoppen met Zwarte Piet.

De motie roept op het afschaffen van Zwarte Piet te koppelen aan het toekennen van subsidies die organisaties ontvangen voor het sinterklaasfeest. Die subsidies zijn echter al toegekend. Wethouder Noël Vergunst wees erop dat de voorwaarden niet meer tussentijds kunnen worden aangepast en dat wat dat betreft organisaties niet kunnen worden gedwongen om zwarte pieten weg te laten.

'Als het überhaupt al via een subsidiebeschikking kan', aldus de wethouder. De stichting die de intocht organiseert heeft echter al aangegeven mee te veranderen als de situatie daar om vraagt. En daarmee lijkt Zwarte Piet in Nijmegen in ieder geval voor wat betreft de intocht definitief tot het verleden te behoren.

Ook is in de motie opgenomen dat in gemeentelijke wijkcentra en sportaccommodaties geen Zwarte Piet uitingen meer mogen. Ook op social mediakanalen van de gemeente mag dit niet meer. In overleg moeten voortaan andere piet-figuur uitingen worden gebruikt. Dit zouden eventueel roetveegpieten of gekleurde pieten kunnen zijn.

Pijnlijk voorbeeld van discriminatie

'Vrijdag hebben meer dan 1000 Nijmegenaren laten horen dat zij de figuur Zwarte Piet als zeer kwetsend ervaren', zei Marieke Smit van GroenLinks. 'Voor velen is het een pijnlijk voorbeeld van de discriminatie die ze dagelijks ervaren. Daarom is nu is het moment om de knoop door te hakken. Laten we kiezen voor een Sinterklaasfeest waar echt iedereen vrolijk van wordt.’

‘De figuur Zwarte Piet staat op gespannen voet met een inclusieve samenleving. Deze samenleving laat duidelijk horen dat er geen plaats meer is voor Zwarte Piet. Als politiek moeten we ons daar achter scharen', verklaarde Michelle van Doorn van de PvdD.

Motie laat ingediend

De motie werd tot ongenoegen van velen overigens te elfder ure ingediend. Burgemeester Bruls stelde zelfs voor om het onderwerp later te behandelen. De meerderheid wilde het echter direct. Dit zorgde wel voor wat ruis in het debat. Zo stemde het CDA tegen de motie om dat ze van mening waren dat het gesprek niet naar behoren had kunnen plaatsvinden.

En volgens fractievoorzitter Mark Buck van het CDA is er ook sprake van selectieve verontwaardiging rond het onderwerp: ‘Mijn persoonlijke standpunt over Zwarte Piet is aan verandering onderhevig. Het is prima dat we geen Zwarte Piet meer willen in de uitingen van de gemeente. Maar wat willen we nu echt? Gaan we scholen niet meer financieren als er daar een Zwarte Piet komt, sportkantines sluiten als er een Zwarte Piet gezien wordt?’

Culturele verandering

Ook Wendy Grutters van Stadspartij DNF vond dat het gehaaste besluit het debat tekort doet. ‘Het gevoel van culturele verankering moet ook tijd krijgen', zei Grutters. 'Het debat is wel een dialoog. Dat heeft wel resultaat gehad, want er zijn zeker veranderingen doorgevoerd in Nijmegen. Nu neem je de vrijheid om zelf de keuze te maken weg. Met het vingertje van de schooljuf zeg je dat zwart niet meer mag en tegen de intocht-stichting zeg je ‘wie betaalt, bepaalt’, terwijl die al uit vrije keuze begonnen waren met het doorvoeren van aanpassingen.’