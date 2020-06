Oppositie luidt de noodklok en dient motie van afkeuring in

Oppositiepartijen D66, GroenLinks, OBL en PvdA in de gemeente Berkelland zijn teleurgesteld in het college over de kwaliteit van informatie die wordt gedeeld met de raad als het gaat om de financiële tekorten van de gemeente. De oppositiepartijen dienden woensdagavond een motie van afkeuring in richting het college, die niet door een meerderheid van de raad werd gesteund.

Volgens de oppositiepartijen krijgen ze onvoldoende inzicht in de financiële tekorten van de gemeente en worden ze daardoor belemmerd in hun kader stellende en controlerende rol als raadslid. Dinsdagavond legden de oppositiepartijen, in het eerste gedeelte van de vergadering, al hun kritiek op tafel. ‘We maken ons zorgen en luiden de noodklok’, zegt Andra Weg van GroenLinks.

‘We willen een open gesprek voeren over de financiële tekorten. Daarbij stellen wij de kaders en controleren wij het college.' Volgens Weg is informatie nu te onduidelijk en werkt dat belemmerend als raadslid. ‘Wij staan hier ook om tot een constructieve oplossing te komen.’

'Rookgordijnen en in nevelen gehuld'

Han Boer van D66 neemt als voorbeeld de verandering van de Oudestraat in Neede. ‘Het college trekt rookgordijnen op en is in nevelen gehuld’, zegt Boer. Het kost ons veel tijd en moeite om de juiste gegevens op tafel te krijgen. Soms tot drie of vier keer toe. Dit zou niet nodig moeten zijn. We zouden onze controlerende rol moeten kunnen uitvoeren.’

Betsy Wormgoor van de PvdA voelt zich om de tuin geleid als het gaat om de financiële verordening. ‘Er zijn termen veranderd, maar het ging verder dan wij zagen’, aldus Wormgoor. ‘Waarom verstopt het college de keuzes? Het college kan schuiven met budgetten. Zo verliezen we grip en kunnen we als raad niets meer.’

Geschrokken van de toon

De vergadering werd woensdagavond voortgezet, waarbij de coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen, VVD en het college op de verwijten konden reageren. ‘Wij zijn geschrokken van de toonzetting van de oppositiepartijen', aldus Gerard Hilhorst van het CDA.

'Er wordt enorm met de vinger naar het college gewezen.’ Hilhorst benoemde daarbij de negatieve sfeer die wordt neergezet. ‘Dat slaat ook over op onze inwoners. Laten we daar mee stoppen en op een constructieve manier met elkaar vergaderen.’

Ook het college schrok van de beschuldigingen van de oppositiepartijen. ‘Wat er door een aantal partijen is gezegd, daar distantiëren wij ons van’, zegt wethouder Gerjan Teselink. ‘Wij zijn een college van de raad en willen te allen tijde open het gesprek met u aan gaan.’ Ook wethouder Anjo Bosman herkent zich niet in de rookgordijnpolitiek, zoals de oppositie het noemt. ‘Jammer dat u het wel zo ervaart’, aldus Bosman.

'We willen het echt anders'

Aan het einde van de vergadering diende de oppositiepartijen een motie van afkeuring in, waarin ze de handelswijze van het college afkeuren. ‘Met pijn in ons hart hebben we toch gemeend als vier partijen een krachtig signaal te moeten afgeven’, legt Weg namens GroenLinks uit. ‘We willen het echt anders en hopen dat het in de toekomst ook anders zal gaan.’ Betsy Wormgoor van de PvdA noemt het een tik op de vingers. ‘We zijn hevig teleurgesteld in het college, maar ook in onze collega’s in de raad.’

De coalitiepartijen wijzen de motie van afkeuring van de hand. ‘Ik vind het moeilijk in woorden te duiden, maar ik vind het beschamend dat deze motie op tafel komt’, aldus Gerard Hilhorst van het CDA. De motie van afkeuring haalde geen meerderheid, omdat er door de coalitiepartijen tegen de motie werd gestemd.