Muziekvereniging oefent weer na dertien weken

Zoals in Didam, of beter gezegd: in Kilder. Muziekvereniging De Club uit Didam had woensdagavond de eerste repetitie al op de planning staan. Ze moest daarvoor wel uitwijken naar Kilde. In het pand waar de eigen repetitieruimte zit, is namelijk ook een horecazaak gevestigd. Dat maakte het te klein om - onder de geldende maatregelen - met een redelijk aantal muzikanten te repeteren.

Voor het eerst sinds begin maart kwamen muzikanten elkaar weer met instrument tegen, zonder dat daar een scherm tussen zat. Want zo deden ze het de afgelopen maanden. Via online vergader-apps met elkaar muziek maken. Samen met de lokale middenstand maakte De Club zelfs een digitale muziekvideo. 'We wilden het motto samen sterk in deze tijd uitstralen met een ludieke video', zegt bestuurslid Bert Aalders.

Strakke video

Het leverde een strak geregisseerde video op, die ontzettend goed werd ontvangen. Maar, zo zeggen de muzikanten, er kan niets op tegen samen repeteren. 'Daar hebben we allemaal heel erg naar uitgekeken. Het is een heel protocol dat de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, red.) heeft opgesteld, veel regels, maar dat we weer samen kunnen repeteren is het belangrijkste.'

Toch vergt het dus nog wat creatief vermogen. 'We splitsen het op. Eerst de houten instrumenten, dan de koperen, en dan de slagwerkers. Zo kunnen we een mooie verdeling maken.'

Onduidelijk is nog wanneer de muzikanten weer in Didam terecht kunnen. 'Is het dertig man voor de hele horecagelegenheid, of kan het straks per zaal? Dat moet allemaal nog duidelijk worden', aldus Aalders.