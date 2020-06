Raad Nijmegen: 'Zorg voor lagere snelheid op Prins Mauritssingel'

Een motie van de SP dat ter plekke gemeten moet worden kreeg brede steun. Fractievoorzitter Hans van Hooft van de SP stelde dat de werkelijkheid anders is dan de normen waarachter wethouder Tiemens zich verschuilt. Want in de praktijk wordt geen 50 kilometer per uur gereden, maar 65 kilometer per uur.

Groene inrichting

Volkert Vintgens (GroenLinks) voegde toe dat het Openbaar Ministerie helaas niet bereid is flitspalen te plaatsen. Maar volgens hem komen er vanuit de wijkraad Lent bruikbare suggesties. Zo kan de snelheid er al uit gehaald worden door meer groen rondom de weg te plaatsen, maar voor een deel is wethouder Tiemens daar ook al mee bezig.

Volgens Hans van Deurzen (50Plus) is de situatie bij de Mauritssingel te danken aan verkeerde keuzes van GroenLinks in het verleden. Dat gebeurt volgens hem op wel meer plekken in Nijmegen. Zo wordt de Oversteek nog altijd een stadsbrug genoemd, maar in de praktijk is dat een regionale verbinding, zo zei Van Deurzen.

'Raad gaat er niet over'

Mark Buck (CDA) en Maarten Bakker (VVD) zijn het eens met de ernst van situatie voor de bewoners van de Mauritssingel, maar, zo zeiden zij; de gemeenteraad moet geen valse verwachtingen wekken bij de bewoners van de Mauritssingel.

Ook wethouder Tiemens wees erop dat niet de gemeenteraad bepaalt waar het OM flitspalen neerzet en waar de politie inzet op handhaving. Toch gaat ze haar best doen het probleem nog eens aan te kaarten.

