Weer tbs'er Pompekliniek spoorloos, politie start klopjacht

Een tbs'er van de Pompekliniek in Nijmegen is sinds dinsdag spoorloos. De man zit aan het einde van zijn resocialisatie en naderde een terugkeer in de maatschappij, maar voldeed dinsdagavond niet aan zijn meldplicht. De politie is nu naar hem op zoek.

De man verbleef dinsdag buiten de kliniek in een appartement, maar mocht dat ook verlaten. Volgens afspraak had hij zich 's avonds weer in die woning moeten melden. Dat gebeurde echter niet. Een woordvoerder van de kliniek bevestigt de 'onttrekking' van de man, maar wil niets zeggen over zijn identiteit of signalement. Wel zegt de woordvoerder dat hij het gevarenrisico inschat als laag.

Volgens De Telegraaf gaat het om Jan S., een zestigjarige man. Hij pleegde in 2006 drie ernstige mishandelingen en werd daarvoor veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. In 2016 schond hij volgens de krant de regels van zijn tbs-behandeling in Poortugaal, door zwaar te drinken.

Niet de eerste keer

In de Pompekliniek deden zich het laatste jaar al meerdere incidenten voor. Op 3 september 2019 wurmde een tbs-patiënt zich uit een raam, om daarna over het hek te klimmen. De politie vond hem binnen twee uur terug. Anderhalve week later verdween de veroordeelde kindermisbruiker Harry van E. tijdens een begeleid verlof. Hij werd nog diezelfde dag gepakt in Zeeland.

In oktober reed een tbs-patiënt in op een vrachtwagen. Rond diezelfde periode nam Ronald van Z. tijdens een begeleid fietsverlof de benen. Hij zocht kort na zijn verdwijning contact met Omroep Gelderland en deelde mee onder welke voorwaarden hij wilde terugkeren naar de kliniek. Van Z. werd vijf dagen na zijn ontsnapping aangehouden in Parijs.

