Hidde Jurjus zoekt zijn heil ergens anders na komst nieuwe keeper

Woensdag maakte De Graafschap bekend dat Rody de Boer voor een jaar wordt gehuurd van AZ. Het gevolg is dat Jurjus mag vertrekken. De keeper uit de eigen opleiding, die zijn laatste contractjaar ingaat bij PSV, is zeker niet teleurgesteld.

Geen toezeggingen

'Ik denk juist dat het goed is, ik heb hier zeker geen slecht gevoel over', benadrukt Jurjus. 'Met Peter Hofstede (technisch directeur, RvdM) heb ik veel contact gehad de afgelopen weken. Ze hebben vaak gevraagd hoe mijn situatie was en deze week opnieuw of die nog weer veranderd was. Dat is niet zo, ik kan De Graafschap geen toezeggingen doen en dus is het hun goed recht om verder te kijken.'

Selectie snel rond

'De trainer en Peter hebben mij alles netjes uitgelegd, ook dat ze een andere keeper op het oog hadden en ik denk dat ze met Rody de Boer een goede keeper hebben voor volgend seizoen', aldus Jurjus. 'De Graafschap wilde de selectie snel rond maken en dat begrijp ik ook. Het had gekund dat ik volgend seizoen weer verhuurd zou worden aan De Graafschap. Ik heb alles steeds heel open gehouden, maar nu kijk ik verder.'

Voorlopig richt Jurjus zich op PSV. Daar moet hij zich 20 juli melden voor de eerste training. 'Binnenkort praten we over de toekomst. Het is nog even afwachten wat ze willen. Voor mij is het prima om de voorbereiding te starten op hoog niveau.'

Geen hoger beroep

De Graafschap gaat overigens definitief niet meer in hoger beroep. Ook via een ledenvergadering zal de club niet opnieuw strijden voor een plek in de eredivisie. Dat was door de clubleiding via voorzitter Martin Mos al aangekondigd na de nederlaag in het kort geding.

Binnenkort krijgt de club uit Doetinchem te horen hoeveel geld het ontvangt van de KNVB als compensatie voor het niet promoveren na het stopzetten van de competitie. Onlangs zaten beide partijen om tafel om over het bedrag te praten. Het gaat waarschijnlijk om een bedrag rond de miljoen euro.