'Racistische' zwarte pop voor Arnhemse coffeeshop overgeschilderd

Met racisme of slavernij had de pop niets te maken, zo verweerde een medewerker van de coffeeshop zich zaterdag tegenover de vrouwen. Ze namen geen genoegen met die uitleg en startten online een petitie, die honderden keren werd ondertekend.

Pop naar binnen

Nog diezelfde dag haalden medewerkers van Uncle Sam de butler naar binnen. Niet omdat ze zelf het idee hadden dat de pop 'fout' was, maar om de gemoederen te laten bedaren. 'De pop stond al dertig jaar bij ons voor de deur', zegt Björn van Koppenhagen. 'Hij had wel een bruine tint, ja. Maar daar zijn nooit klachten over geweest in de zes, zeven jaar die ik hier werk.'

Juist in de afgelopen dagen, toen de butler naar binnen was getild, kwamen de vragen en opmerkingen van klanten. Waar was toch die pop van buiten gebleven, wilden ze weten. 'Ze misten de pop', zegt Van Koppenhagen. 'Ze dachten dat we gesloten waren. Je ziet 'm altijd wel, maar pas als-ie weg is denk je eraan.'

Blank canvas

De pop werd intussen overgeverfd door ontwerper Lynn Gommans en door Eline Buitink, overbuurvrouw van de coffeeshop. Ze is ethica en begreep het morele dilemma dat speelde. 'We wilden eigenlijk niets doen aan de huidskleur of de kleding, omdat dat bijna onmogelijk is. We besloten de pop van top tot teen één kleur geven, om het menselijke eruit te halen en het als een blank canvas te beschouwen voor iets nieuws.'

Lynn en Eline kwamen uit bij de kleuren geel en zwart: die van de stad Arnhem. De zwarte strepen op de butler vormen de plattegrond van het Spijkerkwartier, de wijk waar de coffeeshop zich bevindt. 'We waren er vrij snel over uit welke kleuren het moesten worden. Of het zo voor iedereen goed is? Er zal altijd weerstand zijn. Er zullen ook nu mensen zijn die het zonde vinden dat dit ermee is gedaan, maar dat houd je altijd', weet Eline.

Coffeeshop-medewerker Van Koppenhagen is in ieder geval dik tevreden. 'Je zag dat het een rage werd, die ophef. Dat we hem meteen binnen zetten was uit voorzorg, zodat het hier geen chaos zou worden. Voor onze stad Arnhem is het mooi dat-ie nu geel en zwart is. We zijn allemaal Arnhemmers, toch? Ik ben blij dat het achter de rug is.'