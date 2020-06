Warboel zoekt hulp van kinderen voor clip

Warboel muziekprojecten roept de hulp van kinderen in om een videoclip te maken bij hun nieuwe nummer De Achterhoek Danst. Waar de artiesten normaal tientallen dansers om zich heen zien springen, is dat door de uitbraak van het coronavirus nu niet mogelijk.

'In deze coronatijd is het bijna niet te doen om zo'n clip te maken, want het is lastig om aan de anderhalvemeterregel te voldoen', zegt Sander Berendsen, een van de artiesten van Warboel. 'Als we nu toch thuis in quarantaine zitten, dan kunnen kinderen ook zelf wat filmen met hun smartphone. En zo heb je uiteindelijk toch samen met de kinderen weer een clip.' Voor de clip zocht Warboel de samenwerking met een choreograaf, die speciale danspasjes bedacht voor bij het nummer.



Door deze danspasjes thuis via filmpjes op te nemen en door te sturen naar de muzikanten, kunnen kinderen meedoen in de videoclip. 'Onze choreograaf Medina heeft nu een online dansinstructie op onze website gezet', aldus Berendsen. 'De filmpjes worden op dit moment massaal ingestuurd. Al die filmpjes samen, daar gaan wij dan de videoclip van maken.'

Coronavirus maakt creatief

Hoewel optredens stilliggen en artiesten het momenteel moeilijk hebben, maakt de coronacrisis volgens Warboel ook de nodige creativiteit los. 'Het biedt weer nieuwe kansen', aldus Berendsen. 'We deden vaak hetzelfde en dat kan een sleur worden. Nu zie je dat er ineens een hele nieuwe vibe komt en dat we op zoek moeten naar nieuwe dingen. Dat is het voordeel van deze periode.'