Droogte wordt nieuw normaal: 'Rekening houden met klimaat zoals in Zuid-Frankrijk'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Je hoopt stiekem dat het iets is wat na een aantal jaren omkeert', zegt dijkgraaf Hein Pieper van het Waterschap Rijn en IJssel over de extreme droogte. 'Maar als het écht klimaatverandering is, dan weten we dat we langere periodes van droogte blijven krijgen, of dat we nog grotere piekbuien krijgen. Het is geen fijne mededeling, maar het is wel een gegeven.'

Sproeiverbod

Het neerslagtekort in het werkgebied is inmiddels opgelopen tot 170 millimeter, wat reden is om sinds deze woensdag een sproeiverbod in te stellen. 'Dat is nog nooit eerder in het begin van het jaar zo opgetreden', zegt Pieper over het huidige neerslagtekort, dat de droogte van de recordjaren 1976 en 2018 overtreft. 'We hebben een historische droogte.'



Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft aangegeven dat er - op basis van cofinanciering - vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat honderd miljoen euro extra beschikbaar komt voor de aanpak van droogte op hogere zandgronden.

Hoewel waterschappen genoeg wensen hebben met de extra middelen, geeft de dijkgraaf aan dat de regio hoe dan ook voor een grote verandering staat. 'Het klinkt heel hard, maar met de huidige droogte kunnen we delen van de Achterhoek, zelfs met heel veel geld, niet zo in stand houden. Het water vasthouden op die hogere zandgronden lukt gewoon niet.'

Klimaat zoals in Zuid-Frankrijk

In overleg met andere waterschappen en partijen wordt de komende tijd invulling gezocht voor de extra miljoenen. Het Waterschap Rijn en IJssel bereidt zich voor op de droogte met verschillende projecten, zoals het aanleggen van retentiegebieden en het afsluiten van duikers.

Belangrijkste daarbij is water langer vasthouden. Ondanks de inspanningen heeft Pieper een boodschap: 'We moeten er rekening mee houden dat we een klimaat krijgen zoals in Zuid-Frankrijk', geeft de dijkgraaf aan. 'Daar hebben ze andere gewassen, een andere natuur. Misschien moeten we er in delen van de Achterhoek rekening mee houden dat dat een gegeven wordt.'