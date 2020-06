Coronaregel lijkt doodsteek voor Botterstichting: 'We liggen helemaal stil'

'Normaal kan je hier zitten met twaalf mensen', zo wijst Agaath de Weerd van de Botterstichting aan. 'Maar als je vaart moet de schipper van het roer naar de mast kunnen lopen bijvoorbeeld. Dan is het onmogelijk om die anderhalve meter afstand te houden.' Zelfs buiten op het water is dat de gevreesde nieuwe werkelijkheid.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Geld is bijna op

Het in stand houden van een historische botter kost een slordige 40.000 euro per jaar. Om dat te bekostigen, worden botters verhuurd. Verjaardagen, dagje uit met de familie; je kan het zo gek niet noemen of het past op een botter.

Maar met de anderhalvemeterregel is het gedaan met de pret. Dan kan er helemaal niets meer op het water. De verwachting is dat dit de doodsteek kan worden voor de historische botters.

'Op dit moment liggen we helemaal stil', zegt De Weerd. 'Het is dat we een spaarzame stichting zijn, zodat we nog enig vlees op de botten hebben, maar dat geld is volgend seizoen op.'

Hopen op versoepeling

De kosten lopen ondertussen gewoon door. 'Niet alleen het onderhoud, maar ook de werf, de werkplaats en het museum moeten betaald worden. We worden goed ondersteund door de provincie die het belang van het in stand houden van de botters inziet, maar zonder eigen inkomsten uit verhuur redden we het niet', legt De Weerd uit.

Volgens haar boeten ze nu al in. 'De werkplaats kan niet op volle toeren draaien zodat het vak van scheepstimmerman niet overgeleverd wordt. En de bemanning mag niet oefenen, zodat de ervaring in het varen dreigt te verminderen.'

Hoe het verder moet weet de stichting niet. 'We hopen dat er een versoepeling komt, anders is het einde verhaal.'