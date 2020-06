De Graafschap huurt nieuwe doelman van AZ

De 22-jarige sluitpost is een oude bekende van trainer Mike Snoei. In het seizoen 2017-2018 kwam De Boer uit voor Telstar, waar Snoei toen trainer was.

De afgelopen twee jaar lukte het De Boer niet om een vaste basisplaats af te dwingen bij AZ. In het eerste jaar kampte hij met een schouderblessure en het afgelopen seizoen was hij tweede doelman achter Marco Bizot. De Boer maakte wel zijn minuten bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.

Vervanger van Jurjus?

Het is nog niet zeker of de doelman, die in de jeugd van ADO Den Haag speelde, gehaald is als vervanger van Hidde Jurjus. Die werd het afgelopen jaar van PSV gehuurd en het is nog onduidelijk waar zijn toekomst ligt.

De Graafschap versterkte zich eerder al met Joey Konings, Elmo Lieftink, Julian Lelieveld en Danny Verbeek.

Zie ook: