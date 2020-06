Veertig tips over mysterieuze dood op spoor Didam in 1992

De politie heeft meer dan 40 tips gekregen over de man die in maart 1992 omkwam bij een aanrijding met een trein tussen Didam en Wehl. In een uitzending van Opsporing Verzocht werd eind mei uitgebreid stilgestaan bij de zaak.

'Bijzonder veel tips over deze zaak', laat de politie in een reactie weten. 'Inmiddels is een team ermee aan de slag.' Kees Pauw, die destijds als rechercheur de zaak onderzocht, vermoedt dat er sprake is van een misdrijf.

Het slachtoffer kan ook om het leven zijn gekomen door zelfdoding of een noodlottig ongeval, maar de rechercheur plaatst daar vraagtekens bij.

'Ik denk dat hij voor de trein is gezet'

'Iemand die afscheid neemt, laat op één of andere manier sporen achter', vertelde Pauw in Opsporing Verzocht. 'Ze laten een boodschap na voor achterblijvers: ik ben er niet meer, je hoeft niet te zoeken. Maar die hebben we niet. Daarom denk ik dat hij voor de trein is gezet.'



Het gaat om een man die tussen de veertig en zestig jaar oud was. Hij had een blanke huidskleur, een fors postuur en donkerblond, achterover gekamd haar met inhammen. Hij droeg op de dag van zijn overlijden een zwart-grijs-groene geruite trui en een zwart-wit geblokte blouse van het merk McGregor. Verder droeg hij een zwarte spijkerbroek en wit-blauwe sportschoenen.

Begraven in Didam

De man is begraven op een kerkhof in Didam, zonder dat zijn nabestaanden het wisten. Na achttien jaar werd het stoffelijk overschot opgegraven om DNA veilig te stellen en vingerafdrukken af te nemen. Die leverden echter geen match op, ook niet nadat de gegevens in het buitenland werden gedeeld.

Tiplijn

Mensen die over informatie beschikken die van belang kan zijn voor het onderzoek of een vermoeden hebben wie de onbekende man is, kunnen nog steeds contact opnemen met de politie via 0800-6070, Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of Team Nationale inlichtingen 079-3458999.

