Gemeenteraad Druten kan na de zomer coronaproof vergaderen

Hoe vergadert de gemeenteraad veilig in tijden van corona? Ook in Druten was dat de afgelopen tijd even puzzelen, maar er lijkt een oplossing aan te komen. De verwachting is dat de raadsleden na de zomer weer in de raadszaal terechtkunnen.

‘De raadszaal is al coronaproof ingericht, maar er is nog niet genoeg ruimte voor iedereen’, zegt Frans Aerts, griffier van de gemeente Druten. ‘Met de nieuwe indeling is er na het zomerreces weer plek voor iedereen. Het ligt er een beetje aan wat het RIVM zegt, maar ik verwacht ook dat er dan weer publiek kan aanschuiven.’

Vanaf september komen er 19 extra plekken bij, zodat iedereen weer kan meevergaderen op de oude manier. ‘Digitaal debatteren, bleek totaal niet handig. Je verliest dan al snel het overzicht. Daarom hebben we er in Druten voor gekozen om toch fysiek samen te komen, maar ook dat viel niet mee. Niet iedereen heeft een eigen microfoon en bepaalde raadsleden zijn moeilijk zichtbaar, waardoor lichaamstaal minder goed overkomt.’

‘Boost voor lokale democratie’

De griffier is dolenthousiast dat het politieke debat binnenkort weer ‘fatsoenlijk’ gevoerd kan worden. Al helemaal omdat er ook weer ruimte is voor de burger. ‘Burgerparticipatie is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat is nu in mindere mate mogelijk. Mensen kunnen de vergadering online volgen, maar dan kunnen ze niet meepraten. Vooral voor gevoelige onderwerpen is het erg vervelend als mensen hun stem niet kunnen laten horen. Vanaf september mogen we hopelijk weer een hoognodige boost geven aan de lokale democratie in Druten.’

Hoewel het volgens Aerts allemaal moeizaam verliep tijdens de coronacrisis, is hij wel trots op alle raadsleden. ‘Iedereen let goed op, er wordt continu rekening gehouden met elkaar. De partijen hebben zich er echt doorheen weten te slaan.'