Gemeentes Rivierengebied hebben nog maar nauwelijks beeld schade corona

Het is voor veel gemeentes in het Rivierengebied nog lastig om een compleet beeld te krijgen van de schade voor gesubsidieerde instellingen als gevolg van de coronacrisis. Omroep Gelderland vroeg deze gemeentes of zij konden vertellen wat de schade is voor zwembaden, musea en bibliotheken die deels afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. Ongeveer de helft van de benaderde gemeentes heeft gereageerd.

Tiel heeft al wel een voorlopige schatting gemaakt. Voor Cultuurbedrijf Zinder gaat het om ongeveer 236.000 euro, waarvan verreweg het grootste deel komt door het annuleren van voorstellingen. Het zwembad in Tiel en het Flipje en Streekmuseum krijgen waarschijnlijk respectievelijk 175.000 en 17.000 euro minder in kas in de periode tot september.

De gemeente heeft nog geen concreet plan om tekorten te compenseren. De crisis is nog niet voorbij, maar het is volgens de gemeente duidelijk dat er extra tekorten op de begroting zullen ontstaan.

Worden het giften of leningen?

Bij de gemeente West Maas en Waal is nog niet bekend wat de schade is bij Museum Tweestromenland en Stoomgemaal de Tuut. Het bestuur van het Museum Tweestromenland heeft de gemeente wel gevraagd om de huur kwijt te schelden voor de periode dat het museum dichtzat. Hier heeft de gemeente nog geen beslissing over genomen.

De gemeente Zaltbommel laat weten dat verschillende verenigingen en culturele instellingen hebben aangeklopt voor steun. Vooralsnog verstrekt de gemeente leningen. Later in het jaar wordt besloten of er leningen worden omgezet in een gift.

Bij gemeentes als Buren en West Betuwe zijn nog geen signalen binnengekomen van instellingen in de problemen.

Van het Culemborgse Elisabeth Weeshuis Museum was al bekend dat ze zelf een stap hebben gezet als gevolg van de coronacrisis. Het bijbehorende café is voorgoed gesloten.