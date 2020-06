'Het gaat gewoon niet meer', kermisexploitanten komen in actie

Waar we de beelden van grote aantallen tractoren kennen, moet je donderdag niet gek opkijken als je grote trailers met kermisattracties in colonne ziet rijden. Ze zijn op weg naar het Malieveld in Den Haag. Kermisexploitanten luiden nogmaals de noodklok. Er is nauwelijks perspectief voor ze en velen vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf. 'Het gaat gewoon niet meer. Het is tot huilens toe.'

Ook vanuit Gelderland trekken kermisexploitanten naar Den Haag. Onder hen John van Eijk uit Terwolde. Zijn bedrijf bouwt en verhuurt draaiorgels. 'Ons kermisbedrijf bestaat al bijna 100 jaar. Ik reis op de kermis, mijn broer reist op de kermis, mijn zoon begint net. Hij zou de vierde generatie in de familie zijn, maar als het zo doorgaat wordt het allemaal een heel lastig verhaal.'

Dit alles door de coronacrisis. 'Het probleem zit hem in de anderhalvemetermaatregel. Als we naar onze attractie kijken met het bankstel kunnen er nu maar vijf in, in plaats van 20. Maar de onkosten blijven hetzelfde. En wij vallen onder de evenementenmaatregel. Dat betekent dat we sowieso tot 1 september moeten wachten, maar dan is het seizoen al afgelopen', vertelt Van Eijk.

Malieveld

Volgens Van Eijk is het de bedoeling dat er 250 tot 300 kermiswagens op het Malieveld bij elkaar komen. 'Als het net zo groot wordt als het protest van vijf jaar geleden (destijds tegen de BTW-verhogingen, red.), wordt het een gigantisch protest.' En het doel is vooral om gehoord te worden. 'Ja, natuurlijk hopen we ook weer dat we mogen draaien want het kermisseizoen is van eind maart tot en met oktober. Dat ligt nu stil. Maar in deze tijd moeten wij het geld verdienen voor de rest van het jaar.'

'Geen perspectief'

Het protest komt niet uit de lucht vallen. 'Er is voor ons gewoon geen perspectief.' Juist in deze tijd moeten kermisexploitanten normaal gesproken hun omzet draaien. 'Van april tot oktober, dat is de periode waarin we het moeten doen. We krijgen nu wel die 4000 euro die je als zzp'er ook kan aanvragen, die zouden dan bedoeld zijn voor bedrijfskosten en keuringen, maar dat kan natuurlijk niet.'

Ook krijgen ze van de gemeente nog wat geld. 'Maar dat is net genoeg om met vier personen rond te komen', sombert van Eijk. 'Dit is niet vol te houden.'

Luister hier naar het gesprek met Van Eijk op Radio Gelderland: