Petra wil dat er geen bomen meer worden gekapt

Oude wijn in nieuwe zakken, dat vindt Petra Sips van het burgerinitiatief om de bomenkap langs N-wegen te stoppen. Gedeputeerde Christianne van der Wal vindt juist dat er een grote stap is gezet.

Het gaat om het nieuwe beleid hoe om te gaan met de bomenkap langs N-wegen. De Provinciale Staten nam vorig jaar unaniem aan om minder snel gezonde bomen langs die wegen te kappen. Dat gebeurde nadat er 1800 handtekeningen waren verzameld. Maar de uitwerking vindt Sips helemaal niets. 'Bomen worden nog steeds verantwoordelijk gehouden voor de ongelukken.'

Gedeputeerde fel: 'Dit is echt een grote stap'

Gedeputeerde Van der Wal zegt dat de kap van bomen om de verkeersveiligheid te bevorderen een allerlaatste middel is. In het nieuwe beleid wordt losgelaten dat verkeersveiligheid altijd het belangrijkste uitgangspunt is.

'Er wordt soms makkelijk overheen gestapt hoe groot deze stap is. We kappen alleen als het niet anders kan, maar we zijn wettelijk verantwoordelijk voor verwijtbare ongevallen', zegt ze fel. In de afgelopen vijf jaar vielen er 27 doden. 'Deze mensen kunnen we niet herplanten.'

'Gebruikers onveilig'

Sips is sip. 'Niet bomen, maar het gedrag van gebruikers is onveilig.' Zij wil dat het behoud van gezonde bomen altijd het uitgangspunt van beleid is. 'Bomen worden niet beschermd in het nieuwe beleid, daar ging ons initiatief wel over.'

Binnenkort stemt PS over het nieuwe beleid. Daarin werkt de provincie met drie categorieën, waarbij wordt gekeken hoe dicht een boom op de weg staat en hoe hoog het veiligheidsrisico is.