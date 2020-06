Sanne brengt nabestaanden van coronadoden in Heerde bij elkaar

Nabestaanden van corona-overledenen in Heerde kunnen vanaf nu met elkaar praten over hun ervaringen in coronatijd. Daarvoor is binnen de gemeente een speciale lotgenotengroep opgericht. 'Hoe kom je anders met elkaar in contact, als je alleen maar thuis mag zitten?', zegt initiatiefnemer Sanne van Asselt.

Via haar platform Heerde Helpt verzamelt Van Asselt sinds het begin van de corona-uitbraak in Heerde alle lokale hulpinitiatieven. Ze vertelt dat ze vorige week een telefoontje kreeg. 'Iemand zei dat haar moeder haar man had verloren. Ze vroeg me of haar moeder ergens terecht kon om koffie te drinken en ontspannen te praten over wat ze heeft meegemaakt.'

Behoefte aan zo'n plek

Zo'n plek was er niet, zo bleek. 'Ik heb het nagevraagd bij de gemeente en de praktijkondersteuner', zegt Van Asselt. 'Die gaven aan dat er meer behoefte was aan zo'n plek, maar dat het er nog niet was in Heerde. Er zijn veel mensen in onze gemeente die een of meer dierbaren hebben verloren. En door alle maatregelen zitten veel van die mensen toch nog veel thuis.'

In een week ontwikkelde ze een plan. 'We hebben onder meer gesproken met de gemeente en met de uitvaartverzorger. We hebben er samen goed over nagedacht: hoe creëren we een stuk nazorg die er nu nog niet is?' Ze benadrukt dat de lotgenotengroep geen 'hulpgroep' is. 'Er zal geen maatschappelijk werker bij aanwezig zijn. Als je dat nodig hebt, zijn er andere plekken waar je terecht kunt. Wij willen vooral mensen in contact brengen met elkaar.'

Eerste aanmeldingen

Deze week kwam de oproep voor de lotgenotengroep online op heerdehelpt.nl. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels al binnen. 'Ik verwacht niet dat het gelijk stormloopt, maar iedereen die behoefte heeft aan een praatje, kan zich aanmelden', legt Van Asselt uit.

De aanmeldingen worden verzameld door Heerde Helpt. Uiteindelijk zorgt een coördinator dat de mensen met elkaar in contact komen. 'En dat kan op allerlei manieren: een wandeling maken, een stuk fietsen, of een bakje koffie drinken. We houden ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM. Uitvaartverzorging Memento Mori heeft een ruimte beschikbaar gesteld om samen koffie te drinken, zodat er genoeg plek is.'