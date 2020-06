'Als je valt overleef je het niet', Rowan plukt op 10 meter hoogte kersen

'De meeste kersenbomen zijn tegenwoordig zo'n drie meter hoog. Maar op Landgoed Soelen staan ongeveer zeventig hoogstambomen. 'Daarvan begint de kroon op één meter tachtig. Vroeger waren de kersenbomen in deze regio allemaal zo hoog, maar nu bij nog maar vijf of zes telers.'

Zijn bomen zijn 35 jaar oud. Drie jaar geleden nam Rowan de kersengaard over van een kennis. 'Als zzp'er snoeide ik boomgaarden. Ik vond dit leuk voor erbij.' De investering viel mee, want hij is geen eigenaar van de grond. 'Het is één maand hard werken. En dan tien maanden niks. Een beetje maaien en snoeien.'

Touwen en klimbroekjes

Hoewel Rowan enkele machines kan lenen, gebeurt het meeste werk dus gewoon met een ladder. Gevaarlijk, maar door zijn werk als snoeier kwam hij op een veilig idee: 'Ik werk met touwen en klimbroekjes in de top. Die zit aan de ladder en de boom vast. Ik ken geen andere kersenteler die dit zo doet.'

Rowans 10 meter houten ladder Foto: Omroep Gelderland

Rowan klimt de ladder omhoog om het te demonstreren. 'Niet iedereen durft zo hoog', lacht hij. Met zijn klimbroekje aan laat hij zich vallen. Als Tarzan laat hij zich vallen, en zwiert langs de takken. 'Ik ben zelf ook wel eens gevallen ja. Maar ik kon me vastgrijpen aan een tak.'

Spreeuwen in doodsangst

Zijn dag begint 's ochtends om half zeven. 'Helaas vaak samen met de spreeuwen', jammert hij. 'Die zijn m'n grootste vijand. Ik rijd dan toeterend de boomgaard binnen om ze weg te jagen.' Vervolgens zet hij een geluidsinstallatie aan. 'Met sperwers en spreeuwen in doodsangst. Die hoor je om de vijf minuten.'

Foto: Omroep Gelderland

Volgens Rowan is 2020 een prima kersenjaar. 'Het leek me altijd al gaaf om boer te zijn. Het geeft een bepaalde vrijheid. Je hebt goede en slechte jaren. Dat is een bepaald risico, maar dat maakt het juist interessant.'

