Arnhemse terreurzaak gestopt vanwege problemen met geluid

De Arnhemse terreurzaak die woensdag diende voor de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam, is geschorst vanwege technische problemen met de geluidsinstallatie. Het geluid op de publieke tribune viel daardoor weg en daar zat vanwege de coronamaatregelen onder meer de pers. Omdat de problemen niet op korte termijn op te lossen vielen, gaat het omvangrijke proces gaat vrijdag weer verder.

Het gaat om de grootste terrorismezaak in jaren. Zes mannen uit Arnhem en omgeving staan terecht. De verdachten zouden een terroristische aanslag op een festival in ons land hebben voorbereid.

Tijdens de zitting verraste advocaat Serge Weening het Openbaar Ministerie en de rechtbank met een document van 54 pagina's waaruit zou blijken dat er sprake is van uitlokking. Het gaat om e-mails die Weening achter de hand heeft gehouden voor de inhoudelijke behandeling. Nadat het OM daarop had gereageerd, viel het geluid weg op de publieke tribune.

De pers kon daardoor de zaak niet volgen. De voorzitter van de rechtbank was nog even te volgen via de telefoon van de persvoorlichter, maar al snel werd besloten om de eerste zittingsdag af te breken.

Grote politieactie

De mannen werden in september 2018 bij een grote politieactie opgepakt. Op verschillende plekken in Arnhem, Huissen, Weert en Rotterdam werden invallen gedaan. De politie infiltreerde in de groep en levert daarbij onklaar gemaakte wapens. Daarbij maakt de politie ook gesprek- en video-opnames. Een vakantiehuisje in Weert waar vier verdachten de wapens in handen kregen, hing vol met opnameapparatuur. Daar werden deze mannen ook aangehouden.

Ook in Arnhem zijn verdachten opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is zo een grote aanslag in Nederland voorkomen.

De rechtbank in Rotterdam zou de zaak in april inhoudelijk behandelen, maar dat moest door de coronacrisis worden uitgesteld. Voor de behandeling zijn liefst elf dagen uitgetrokken. De verwachting is dat de officier van justitie op 19 juni met de strafeis komt.

